In questo periodo si è parlato di un possibile riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A far sorgere questo sospetto è stata l’ex dama di Uomini e Donne, la quale ha messo un like alquanto strategico al di sotto di un post del suo ex, ma non è tutto. Contestualmente si è diffusa anche la notizia secondo la quale sembrerebbe che i due possano trovarsi sul punto di rientrare nel programma durante la prossima stagione. Al momento, però, non sono arrivate conferme o smentite sulla questione. In ogni caso, un altro gesto social sta contribuendo ad alimentare i gossip sulla questione, ma stavolta è provenuto da Riccardo.

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Il gesto di Riccardo Guarnieri interpretato come una stoccata ad Ida Platano

Ieri sera è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island, programma che riscuote sempre molto successo tra i protagonisti di Uomini e Donne. In tanti, infatti, sono soliti commentare sui social alcune dinamiche che si verificano. Ebbene, tra di loro c’è stato anche Riccardo Guarnieri. L’ex cavaliere di UeD non è solito pubblicare questo genere di contenuti, solitamente è molto riservato ed esprime con fatica i suoi punti di vista e le sue opinioni, specie su cose così leggere e frivole.

Stavolta, però, Riccardo ha fatto un’eccezione e si è preso la briga di commentare quanto accaduto tra Giovanni e Sabrina. Guarnieri ha pubblicato un lungo commento nel quale ha voluto attaccare la donna per il suo atteggiamento. A suo avviso, Sabrina si sarebbe comportata come una persona che non è in grado di assumersi le sue responsabilità, ma fa di tutto per far passare l’altra persona per quella sbagliata, quando è stata lei la prima a commettere degli errori. Questo voler eludere le proprie responsabilità è, a parere di Riccardo, un comportamento immaturo e scorretto. Per contro, invece, il cavaliere si è complimentato con Giovanni per il suo atteggiamento. Il ragazzo, infatti, non ha voluto colpevolizzare di nulla la sua ex fidanzata, in rispetto del sentimento che c’è stato tra di loro, ma si è semplicemente limitato a mettere un punto alla loro storia alla luce degli ultimi accadimenti.

La reazione del web al commento dell’ex di UeD e come ha reagito Ida

L’intervento di Riccardo Guarnieri non ha potuto che portare ad una riflessione da parte dei fan di Uomini e Donne. Quanto accaduto tra Sabrina e Giovanni sembra avere qualche similitudine con quanto accadde anni fa tra Riccardo e Ida Platano. In molti, infatti, ci hanno visto dietro le parole di Guarnieri una velata frecciata contro la sua ex, che spesso riversava su di lui le colpe del fallimento della loro relazione. Naturalmente, il nome di Ida non è stato fatto in maniera esplicita né tanto meno Riccardo ha replicato a tutte le insinuazioni fatte da diversi utenti del web. Tuttavia, il fatto che l’uomo si sia preso la briga di fare questo intervento, quando solitamente non è affatto nelle sue corde scrivere questi contenuti, non sta facendo altro che aumentare l’ipotesi appena esposta.

Ad ogni modo, le parole di Riccardo hanno suscitato anche una certa indignazione in quanto, se davvero l’uomo ha voluto mandare una stoccata alla sua ex, sarebbe tutto molto ridicolo, considerando il tempo che è passato dalla loro rottura. Ida, dal canto suo, non ha raccolto minimamente questa ipotetica provocazione da parte del suo ex, malgrado anche lei abbia commentato le ultime dinamiche che si sono verificate a Temptation Island. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno nuovi sviluppi.