Elisa Leonardi ha racimolato molti sostenitori dopo aver partecipato a Uomini e Donne. Il suo percorso è piaciuto a numerosi telespettatori che, di fatti, stanno continuando a sostenerla anche adesso che è lontana dai riflettori. Anche per tale ragione, Elisa ha deciso di lasciarsi andare a una chiacchierata con i suoi fan aprendo una box di domande su Instagram e rispondendo a svariate curiosità degli utenti. Tra i temi affrontati, la giovane ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne, svelando alcuni retroscena, ma ha anche rivelato di avere un importante progetto in mente che, inevitabilmente, coinvolge il suo fidanzato Ciro Solimeno.

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Il grande progetto che ha in mente Elisa Leonardi e che coinvolge anche Ciro Solimeno

Nel botta e risposta con i fan, Elisa Leonardi ha parlato di un importante progetto al quale ha intenzione di lavorare molto presto. Un utente le ha chiesto se avesse intenzione di trasferirsi a Roma, città in cui vive e lavora Ciro Solimeno e, in caso affermativo, quali sarebbero i suoi progetti lavorativi. Ebbene, l’ex corteggiatrice di UeD ha ammesso di avere in mente di compiere questo grande passo, tant’è che si sta anche attivando per proseguire la sua professione proprio nella capitale. Elisa fa la fisioterapista. Attualmente segue delle squadre di calcio femminili e si occupa della salute delle calciatrici. Nei suoi piani, però, è previsto un trasferimento a Roma, dove le piacerebbe aprire un suo studio per esercitare in autonomia il suo lavoro. A tal riguardo, ha chiesto anche se tra i suoi contatti ci fosse qualche fisioterapista interessato ad avviare una collaborazione con lei.

Alla luce di queste confessioni, dunque, appare evidente che la ragazza stia valutando di trasferirsi a Roma per avviare una convivenza con Ciro. Ciò dimostra le serie intenzioni da parte della coppia di costruire un futuro solido e duraturo insieme, contrariamente a quanto hanno sempre affermato i loro detrattori. Tutto questo potrebbe verificarsi prima del previsto. Elisa, infatti, nel rispondere a un’altra domanda da parte di un utente che le ha chiesto come definirebbe la sua vita al momento, ha detto che si trova in una fase di cambiamento.

I retroscena sul percorso di Elisa a Uomini e Donne

Passando alla sua esperienza a Uomini e Donne, invece, Elisa Leonardi ha raccontato ciò che le ha lasciato questa avventura. Nello specifico ha detto di essere cresciuta tanto e di aver imparato che nella vita la cosa importante sia rimanere sempre se stessi, cosa che lei crede di aver dimostrato appieno. Inoltre, per tutta la durata del percorso, non ha mai cercato di piacere a nessuno modificando i suoi comportamenti e le sue reazioni, cosa di cui va molto fiera. In diverse occasioni, inoltre, Elisa ha spiegato di essere stata sul punto di andare via e mollare tutto in quanto era troppo disturbata da alcune cose che vedeva. Per fortuna, però, è riuscita a resistere e a portare a casa l’obiettivo.