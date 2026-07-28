Qualche giorno fa, Gianni Sperti è stato avvistato in un ospedale in Puglia, cosa che, in men che non si dica, ha suscitato molto clamore generando una forte preoccupazione nei fan dell’opinionista di Uomini e Donne. Dopo giorni di silenzio, che non hanno fatto altro che acuire i sospetti che gli fosse successo qualcosa, Gianni ha deciso di intervenire personalmente sulla faccenda. Mediante il suo account di Instagram, Sperti ha pubblicato dei messaggi in cui ha chiarito cosa sia successo realmente.

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Le parole di Gianni Sperti dopo il ricovero in ospedale: che cosa è successo e come sta

Cosa è accaduto e come sta Gianni Sperti? Queste sono le domande che i fan dell’opinionista di Uomini e Donne si stanno ponendo dopo la diffusione della notizia del suo ricovero in ospedale. A fare chiarezza è stato il diretto interessato, il quale ha voluto rassicurare i suoi fan. Gianni, però, ha esordito dicendo di essere alquanto rammaricato per la fuga di notizie trapelate sulle sue condizioni di salute. L’opinionista ha detto che qualcuno deve averlo visto presso l’ospedale De Bellis di Castellana Grotte e, senza la sua autorizzazione, ha divulgato informazioni molto private suscitando, di conseguenza, la preoccupazione di parenti, amici e sostenitori. Questo comportamento ha irritato parecchio Gianni che, infatti, non ha esitato a manifestare il suo disappunto.

Ad ogni modo, considerando che, ormai, la notizia era trapelata, Gianni ha sentito il bisogno di chiarire la situazione. A tal proposito, ha confermato di essersi realmente sottoposto ad un intervento chirurgico, tuttavia, ha spiegato che si è trattato di un’operazione programmata da tempo e non di un intervento d’urgenza, come invece era trapelato dalle recenti indiscrezioni. In ogni caso, tutto pare sia andato per il verso giusto, tant’è che Sperti ha spiegato di stare bene, anzi, molto meglio di prima.

I ringraziamenti di Gianni ai fan e all’equipe dell’ospedale

Nel suo sfogo sui social, Gianni Sperti non è voluto entrare nel merito della tipologia di intervento chirurgico subito, ma si è limitato semplicemente a dire di stare bene, rassicurando tutte le persone che erano in apprensione per lui. Questo, molto probabilmente, in virtù del fatto che l’opinionista di UeD è sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata, a maggior ragione su tutto ciò che riguarda la sfera della salute. In conclusione, poi, Gianni ha voluto fare dei ringraziamenti. In primo luogo ha ringraziato tutte le persone che gli hanno dimostrato affetto e preoccupazione in questi giorni. Successivamente, poi, ha voluto spendere delle parole anche per ringraziare tutta l’equipe del reparto di chirurgia dell’Ospedale De Bellis di Castellana Grotte. Il protagonista ha detto di essere stato accolto in maniera impeccabile da un personale preparato, professionale, competente e umano.