Mario Cusitore ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto a svariate curiosità dei suoi fan, molte delle quali riferite a Uomini e Donne. Ormai è più di un anno che il cavaliere è assente dalla trasmissione e, malgrado i suoi comportamenti discutibili in certe circostanze, ci sono molte persone che sentono la sua mancanza. Per tale ragione, numerosi utenti hanno chiesto al protagonista se ci fossero concrete possibilità che a settembre ritorni in trasmissione, addirittura come tronista. Lui ha risposto senza esitare chiarendo la situazione.

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Mario Cusitore svela se tornerà a Uomini e Donne e in quali vesti

Tra i protagonisti di Uomini e Donne che sono rimasti impressi ai telespettatori c’è Mario Cusitore. Lui è stato prima corteggiatore del Trono Classico e poi esponente del Trono Over, tuttavia, in nessuno di questi casi è riuscito a trovare la persona giusta. A quanto pare, però, Mario non è riuscito a trovare l’amore neppure lontano dai riflettori, per questa ragione ha più volte dichiarato di essere propenso a rientrare nel programma se gliene fosse data l’opportunità.

Anche nel recente botta e risposta con i fan, Mario ha confermato la sua posizione. A chi gli ha chiesto se tornerà a UeD lui ha detto che, per il momento, non sa ancora nulla, ma non esclude nessuna possibilità. Altri, invece, hanno fatto leva sull’ipotesi di vederlo come nuovo tronista del talk show. Ebbene, a tal riguardo, Mario ha spiegato che non si troverebbe a suo agio in questa posizione in quanto non è molto paziente. Se una sua ipotetica corteggiatrice dovesse minacciare di andare via, lui non sarebbe certamente il tipo da rincorrerla. Inoltre, la sua indole è da corteggiatore, in quanto ama fare gesti nei confronti delle donne, inoltre adora anche stare al centro di dinamiche e fare caos a centro studio, dunque, il ruolo di tronista non gli si addirebbe. Per contro, invece, sarebbe ben disposto a tornare nelle vesti di corteggiatore o cavaliere, come accaduto in passato.

Mario parla delle sue passate esperienze nel programma e lancia qualche stoccata

Nel corso della chiacchierata con i fan, Mario Cusitore ha risposto anche ad altre domande. Nello specifico c’è chi ha alluso al fatto che un certo opinionista sia solito parlare male di lui. Il nome non è stato fatto in maniera esplicita, ma lui sembra aver capito di chi potrebbe trattarsi. A tal riguardo, ha detto di non voler spendere parole su persone che non sono presenti e che non possono replicare. Al momento non è chiaro a chi fosse riferito il commento, ma è probabile che si tratti di Gianni Sperti, che non ha mai nutrito molta stima nei riguardi del cavaliere. Mario, poi, ha parlato anche delle sue passate esperienze in trasmissione, ed ha ribadito di essersi trovato molto bene. Nel bene o nel male, crede di essersi dedicato anima e corpo alle conoscenze che ha intrapreso, anzi, diverse volte ha dato attenzioni anche a persone che non le meritavano. In ogni caso, non si pente di nulla e, se gli dovesse essere offerta di nuovo la possibilità di rientrare a UeD, continuerebbe a comportarsi come ha sempre fatto. L’estate è periodo di pausa per il programma, ma anche di casting interni, dunque, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.