Tra le coppie che hanno segnato la storia di Uomini e Donne c’è, sicuramente, quella formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Tra i due si parlava addirittura di un possibile matrimonio, tuttavia, il loro amore eccessivamente travagliato e i loro caratteri incompatibili li hanno portati ad un brusco allontanamento. Sono anni, ormai, che i due conducono vite separate e non fanno più parte del talk show, tuttavia, le cose potrebbero presto cambiare. In questo periodo, infatti, stanno circolando voci inerenti un possibile ritorno a Uomini e Donne da parte dei due protagonisti nel corso della prossima stagione, ma non solo. In queste ore, un gesto social inatteso di Ida ha riacceso inesorabilmente le speranze di un ritorno di fiamma con il cavaliere.

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Il possibile riavvicinamento tra Ida e Riccardo: cosa ha fatto lei

Tra le tante cose che potrebbero accadere nella prossima stagione di Uomini e Donne ci sarebbe anche il possibile ritorno al Trono Over di due volti molto amati e molto discussi, ovvero Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo sembrava aver trovato l’amore lontano dai riflettori, ma poi sono state tante le voci circolate sul suo conto circa una possibile rottura. Ad oggi non si sa con esattezza come proceda la vita sentimentale del cavaliere, in quanto è estremamente riservato mediante i social e non è avvezzo a rilasciare molte interviste.

Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato. Riccardo, infatti, è tornato sui social pubblicando contenuti che, in men che non si dica, hanno catturato l’attenzione degli utenti del web. Tra i primi elementi che hanno segnato il suo ritorno c’è un post in cui Riccardo sfoggia un look semplice, ma al contempo accurato, in grado di donargli eleganza e un aspetto seducente. Al di sotto del post in questione sono stati tantissimi gli utenti del web che hanno commentato complimentandosi con lui per la sua bellezza ed eleganza, ma non è tutto. A generare particolare sgomento sono stati alcuni like, tra cui quello di Gloria Nicoletti, che di recente ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo conto, e non solo, anche quello di Ida Platano.

La reazione del web e il possibile ritorno della Platano e Guarnieri a Uomini e Donne

Soprattutto il like di Ida Platano ha scatenato l’immediata reazione del web. In tanti hanno commentato la cosa reputando questo gesto come un primo segnale di riavvicinamento tra i due. Ida, infatti, non è solita mantenere rapporti con i suoi ex, anzi. Nel momento in cui interrompe una relazione o frequentazione, chiude tutti i ponti, ne è un esempio quello che è accaduto con Mario Cusitore, con il quale la dama non ha più voluto avere nulla a che fare. Se ha deciso di sbilanciarsi in questo modo, dunque, secondo molti qualcosa bolle in pentola.

Riccardo, dal canto suo, sta continuando a pubblicare contenuti. In queste ore, infatti, ha mostrato un video in cui si è ripreso in palestra, mentre allena i muscoli delle braccia e delle spalle. Anche in questo caso non sono mancati i commenti di persone che hanno esortato il cavaliere a tornare con Ida, in quanto i due formavano proprio una bella coppia. Per il momento, però, i diretti interessati non hanno proferito parola sulla questione né, tanto meno, hanno confermato o smentito un loro possibile ritorno a Uomini e Donne. Una cosa è certa, però, qualcosa si sta smuovendo, non resta che attendere per vedere se il tutto andrà nella direzione sperata da molti.