Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 12 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 12 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la presenza di una Luna armonicamente complicata può rendere la tua giornata leggermente gravosa. In ambito sentimentale, cerca di moderare la tua tendenza ad essere fin troppo severo, sia con gli altri che con te stesso.

Oroscopo del Toro

Cari tori, stiamo assistendo a un periodo di rinnovamento per voi: nuovi progetti, nuovi piani, nuovi inizi sono all’orizzonte. Chiunque abbia attraversato cambiamenti significativi o intrapreso percorsi diversi tra febbraio e maggio, ora può finalmente respirare, ritrovando un briciolo di equilibrio. L’autunno promette di portare con sé il successo.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, è importantissimo sprigionare emozioni positive a partire dal giorno 13: Venere cambia pelle e non risulterà più adversa. È fondamentale, quindi, lasciarsi dietro ogni incertezza, così come focalizzare le proprie energie sul proprio obiettivo principale.

Oroscopo del Cancro

La gioia pervade il segno del Cancro, che potrebbe aver ricevuto recentemente un’offerta di lavoro. Inoltre, i progetti d’amore continuano ad occupare un posto prioritario.

Oroscopo del Leone

Leone, possiedi una naturale forza e coraggio, ma assicurati di non sottovalutare l’importanza della riflessione ed ascolto. Nel caso tu stia provando qualcosa d’insoddisfazione, evita di ritirarti nella tua corazza. Spesso le soluzioni più illuminate e potenti possono provenire da altre fonti, esterne al tuo mondo interiore. Bisogna essere in grado di aprirsi a queste idee. A livello energetico, si prevede un calo fisico, rappresentato da Marte in aspetto dissonante. E’ quindi il momento di agire con prudenza e rispetto per il tuo corpo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la tua costellazione è avvantaggiata da molteplici astri in questa fase. Rivolgi la tua energia verso le relazioni significative. Le unioni preziose per te sono messe in risalto dalle benefiche influenze astrali.

Oroscopo della Bilancia

Oggi, cari amici della Bilancia, potreste percepire un velo di affaticamento. Non temete, perché Venere presto rientrerà nel vostro segno portando una rinascita affettiva. Attendete con positività tutto il periodo successivo di Ottobre, che si prospetta ricco di vibranti sensazioni inedite. Concedetevi un momento di riposo interiore, aprendovi con fiducia alle promettenti novità che si preannunciano.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, tutela la tua pace interiore. Accogliere le opinioni altrui riveste un ruolo fondamentale, anche se talvolta, specialmente in presenza di critiche, tendi a fare la figura del mercante distratto. Sii pronto a seguire nuovi percorsi e preparati a inaspettate novità positive, con la luna che ti sorride comprensiva.

Oroscopo del Sagittario

Nato sotto il segno del Sagittario, il tuo spirito è caratterizzato dalla generosità e fiducia incondizionate. Questo atteggiamento altruistico ti distingue dagli altri, ma allo stesso tempo può esporti a situazioni di sfruttamento. In particolare nel campo affettivo, rischi di dare molto di più di quanto ricevi. Sarebbe opportuno, perciò, che tu ricercassi maggiormente l’equilibrio nelle tue relazioni sentimentali.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno vivrà dei momenti particolarmente emozionanti sotto queste stelle, ma occorre prestare cautela verso la metà d’ottobre. In questo periodo, si potrebbe iniziare a dubitare di alcune relazioni romantiche, mettendo in discussione se il partner è realmente quello giusto per noi. L’idoneità di una relazione si misura sul grado d’autenticità e comunicazione presente tra le due parti, anche quando ci si trova di fronte a dei limiti percettibili. Questo è un periodo per esplorare e capire meglio la qualità dei vostri affetti.

Oroscopo dell’Acquario

Amico dell’Acquario, molte responsabilità pesanti sembrano lasciarti libero nel prossimo futuro. Tuttavia, ti consiglio di fare attenzione alla tua situazione finanziaria in quanto Marte e Mercurio si trovano in una posizione un po’ critica. Potrebbe arrivarti un conto salato o un addebito imprevisto. Inoltre, dobbiamo ricordare che Marte simboleggia anche la nostra forza fisica, che in questo periodo potrebbe richiederti un impegno maggiore. Ma la novità è in arrivo, soprattutto dal 13: Venere porterà amore e incontri piacevoli di nuovo nella tua vita.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, le stelle vi suggeriscono che vi trovate in una posizione favorevole per risolvere una serie di contrasti. Dalla seconda metà del mese, Venere non sarà più in opposizione, offrendovi l’opportunità non solo di ricucire vecchie liti, ma anche di aprirvi a nuove relazioni. Trasformare le divergenze passate in un divertente ritrovamento può essere una svolta eccitante. Se ieri avete vissuto momenti di fraintendimento, oggi si presenta l’occasione ideale per recuperare.

