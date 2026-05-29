L’estate si avvicina e con lei anche la stagione dei reality fisici estremi. Netflix ha appena svelato il trailer ufficiale di Physical Italia: da 100 a 1, la prima edizione italiana della competizione che ha già conquistato milioni di spettatori con l’originale sudcoreano. Un format dove non contano le medaglie del passato, ma solo la tenacia nel presente. La sfida prende forma nell’arena monumentale del Lingotto di Torino, dove 100 atleti si affronteranno in prove che metteranno alla prova corpo e mente.

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Il debutto dell’edizione italiana: date e struttura delle puntate

La serie, prodotta da Endemol Shine Italy, sarà disponibile dall’11 settembre, con un rilascio scaglionato che terrà compagnia per quasi un mese. I primi tre episodi debutteranno venerdì 11 settembre, seguiti dagli episodi 4 e 5 il 18 settembre, i numeri 6 e 7 il 25 settembre, fino alla finale prevista per venerdì 2 ottobre. Una struttura che promette di tenere alta la tensione settimana dopo settimana.

Il concept è lo stesso che ha reso celebre l’originale coreano: 100 concorrenti con background atletici completamente diversi si sfidano in prove estreme che richiedono forza, agilità e sangue freddo. Nell’arena del Lingotto, location scelta non a caso per il suo impatto scenografico, ogni gerarchia viene azzerata. Chi ha vinto medaglie olimpiche parte alla pari con chi viene dal mondo del calcio storico fiorentino o dal football americano. La famosa Sala dei Busti, dove i concorrenti vengono rappresentati con sculture che cadono a ogni eliminazione, diventa il simbolo di una competizione dove conta solo ciò che riesci a fare in quel momento.

Tra i 100 partecipanti figurano nomi noti al grande pubblico: l’ex rugbista della Nazionale Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica dei tuffi Tania Cagnotto, Elisabetta Canalis (che oltre a essere un volto dello spettacolo pratica kickboxing ad alti livelli), il leggendario ginnasta Jury Chechi, l’icona del nuoto italiano Federica Pellegrini, l’ex rugbista e volto televisivo Alvise Rigo e il content creator Luis Sal. Un mix che promette di attrarre pubblici diversi, dagli appassionati di sport a chi segue il mondo dei creator, rendendo questo show uno dei più attesi tra le serie tv Netflix di questa stagione.

Un casting da record per trovare i 100 gladiatori

Il lavoro dietro le quinte per assemblare questo cast è stato monumentale quanto l’arena stessa. Il team ha contattato oltre 1.000 persone, condotto 187 provini su Zoom (per un totale di 130 ore di colloqui) e realizzato 137 selezioni finali in presenza. L’età dei concorrenti spazia dai 22 ai 60 anni, a dimostrazione che la preparazione fisica non guarda l’anagrafe.

I profili selezionati rappresentano una gamma impressionante di discipline: dal triathlon alla lotta, dal football americano allo skeleton, passando per sport di nicchia come l’Hyrox (una competizione fitness che combina corsa e workout funzionali) fino ad arrivare al Calcio Storico Fiorentino, una delle discipline di contatto più dure esistenti. Questa varietà dovrebbe garantire prove diversificate che metteranno alla prova aspetti differenti della preparazione atletica.

La regia è affidata ad Alessio Pollacci, mentre la curatrice editoriale del progetto è Roberta Briguglia, con Tommaso Marazza come capoprogetto. Il team autorale comprende Lorenzo Campagnari, Valerio Trapasso, Christian Monaco, Federica Riva, Antonio Moreno e Barbara Strambi. La scenografia di Marco Calzavara e la fotografia di Ivan Pierri promettono di rendere giustizia alla maestosità dell’arena torinese. Luca Pennisi e Giampaolo Toselli sono i produttori esecutivi.

Un franchise in espansione globale

Physical Italia: da 100 a 1 si inserisce in un franchise internazionale che sta crescendo rapidamente a livello mondiale. Dopo il successo della versione coreana originale, Netflix sta lanciando edizioni locali in diverse aree del mondo: Physical: Asia, Physical 100: Mexico, Physical 100: Sweden e Physical: 100 USA sono tutte in arrivo o già annunciate. L’Italia si aggiunge quindi a un panorama internazionale che sta intercettando la crescente passione per i reality basati sulla competizione fisica pura, lontani dalle dinamiche sentimentali o dai giochi strategici tipici di altri format. Per chi ama questo tipo di contenuti, vale la pena esplorare anche gli altri contenuti Netflix disponibili in catalogo.

Quando e dove vedere Physical Italia: da 100 a 1

Physical Italia: da 100 a 1 sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dall’11 settembre 2026, con nuovi episodi ogni venerdì fino alla finale del 2 ottobre. La serie sarà accessibile a tutti gli abbonati alla piattaforma, senza costi aggiuntivi. Per chi vuole prepararsi al meglio, l’originale sudcoreano Physical: 100 è già disponibile sul catalogo italiano di Netflix e può dare un’ottima idea di cosa aspettarsi dalla versione nostrana.