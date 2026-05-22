Off Campus è già pronta a tornare su Prime Video con una seconda stagione, rinnovata ancora prima del debutto ufficiale della prima. Le riprese partiranno ufficialmente il 1° giugno 2026 a Vancouver, in Canada, con il titolo di lavorazione SKYLIGHT, e si concluderanno il 18 settembre 2026.

Vuoi immergerti nell’universo della serie e non perdere le prossime novità? Puoi abbonarti a Prime Video e guardare la prima stagione. Vuoi immergerti nell’universo della serie e non perdere le prossime novità? Puoi

La scelta di Vancouver è tutt’altro che casuale: la città aveva già ospitato le riprese della prima stagione e negli ultimi anni è diventata uno dei set di riferimento per teen drama e romance, grazie a location versatili e costi di produzione competitivi. A rendere ancora più solida la macchina produttiva è la showrunner Louisa Levy, che ha già confermato a Variety che tutti gli otto script della nuova stagione sono già scritti, una notizia che fa ben sperare sulla fluidità del processo creativo. Le protagoniste della prima stagione, Ella Bright e Belmont Cameli, avevano già annunciato di essere pronte a girare i nuovi episodi pochi giorni dopo la premiere del capitolo d’esordio.

Seguendo la stessa tabella di marcia della prima stagione, che aveva iniziato le riprese il 1° giugno 2025 per concluderle a ottobre e che ha avuto circa undici mesi di post-produzione prima dell’uscita nel maggio 2026, la seconda stagione potrebbe debuttare intorno a maggio 2027.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Cast, coppia protagonista e un addio inaspettato

Se l’articolo originale ipotizzava che la stagione 2 avrebbe messo al centro Dean Di Laurentis e Allie Hayes, le informazioni più recenti raccontano invece una storia diversa: i nuovi episodi si concentreranno su John Logan e Grace Ivers, coppia protagonista del secondo romanzo della saga di Elle Kennedy. Il personaggio di Logan è interpretato da Antonio Cipriano, mentre India Fowler, ingaggiata il 30 aprile 2026, darà volto a Grace, il principale interesse amoroso del secondo libro.

La showrunner Louisa Levy, intervistata da E! News, ha dichiarato con entusiasmo:

“Ho avuto modo di vedere i provini tra Antonio e India, che interpreta Grace, e insieme sono spettacolari. È probabilmente la cosa che mi entusiasma di più della seconda edizione.”

Al cast si aggiunge anche Philippa Soo, che ricoprirà un ruolo ricorrente portando ulteriore profondità a un ensemble già amato. Rimane però aperta la questione su quanto spazio verrà dato a Dean e Allie, la cui chimica nella prima stagione ha fatto impazzire il fandom: la grande domanda è se la loro storia seguirà fedelmente i libri o se riceverà più risalto rispetto al materiale originale.

C’è però anche una nota amara: Josh Heuston non farà parte del cast della nuova stagione. La stessa Louisa Levy ha confermato la sua uscita a TV Guide, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Off Campus, il fenomeno romance che Prime Video vuole costruire stagione dopo stagione

L’universo di Off Campus nasce dai bestseller di Elle Kennedy, diventati un caso editoriale globale soprattutto grazie al BookTok, e racconta le storie sentimentali dei giocatori della squadra di hockey della Briar University. La particolarità della serie è la sua struttura antologica: ogni stagione segue una coppia diversa, mantenendo lo stesso universo narrativo e gli stessi personaggi secondari, in un modello che ricorda da vicino quello di Bridgerton.

La prima stagione ha convinto sia la critica che il pubblico, raccogliendo un 93% di gradimento su Rotten Tomatoes basato su 28 recensioni, con una media di 7,7/10, a riprova che l’adattamento ha saputo catturare l’essenza dei romanzi senza tradirla. Prime Video sembra voler capitalizzare su questo successo nel segmento romance young adult, accelerando la produzione per mantenere alta l’attenzione di un fandom già esploso online ancora prima dell’uscita ufficiale dello show.