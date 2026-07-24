Elisa Leonardi gode di molti fan sui social, tuttavia, come è normale che sia quando si raggiunge un po’ di popolarità, bisogna fare i conti anche con pareri contrastanti. Purtroppo, però, talvolta succede che certe persone oltrepassino il confine e formulino attacchi spietati e privi di qualunque tipo di costrutto rischiando di ledere la sensibilità di altre persone. Questo è ciò che è accaduto ad Elisa in queste ore. La ragazza è stata duramente attaccata sul suo aspetto fisico, e lei ha deciso di reagire.

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La pesante accusa ricevuta da Elisa Leonardi e la sua reazione

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Elisa Leonardi è solita condividere con i suoi fan alcuni dei momenti della sua giornata. In queste ore, però, ha deciso di rendere pubblico un contenuto un po’ diverso e decisamente meno gradevole. Nello specifico, la giovane ha pubblicato un messaggio ricevuto da una donna, la quale l’ha presa di mira sul suo aspetto fisico. La persona in questione ha accusato Elisa di essere grassa, ma non solo. Le ha anche detto che, a differenza di tutte le altre ex corteggiatrici di UeD, lei non riesce a perdere peso.

Elisa pare sia rimasta colpita da tale intervento, sta di fatto che ha deciso di renderlo pubblico mostrando anche il nome dell’autrice del messaggio, che di solito viene censurato. La giovane ha motivato il suo gesto dicendo di volere che le persone capiscano quanto, talvolta, si possa essere sgradevoli e privi di qualunque tipo di educazione, tatto e rispetto. Nel suo caso, Elisa ha detto di essere una persona abbastanza sicura di sé, dunque, non si lascia turbare da simili commenti, in quanto è contenta del suo aspetto fisico e continua a vivere la sua vita serenamente. Per quanto riguarda chi scrive commenti del genere, invece, deve avere una vita così frustrante e priva di contenuti se decide di svegliarsi al mattino e di perdere il tempo a commentare l’estetica di un’altra persona. Inoltre, secondo la Leonardi, misurare il valore di una persona attraverso una taglia è una cosa che non fa altro che dimostrare un’enorme povertà d’animo.

La reazione degli utenti del web a quanto successo all’ex corteggiatrice di UeD

L’intervento di Elisa, che ultimamente sta facendo i conti anche con un’altra faccenda incresciosa, ha scatenato in men che non si dica la reazione del web. Tante persone sono intervenute in difesa della ragazza, anche se non ce n’era alcun bisogno dato che la giovane si è difesa egregiamente da sola. In tanti hanno esortato la ragazza a non dare peso a questo genere di commenti. Altri, invece, ci sono andati giù in maniera più pesante, attaccando l’autrice dell’offesa, essendo stato reso pubblico il suo nome. C’è chi l’ha attaccata puntando sempre sull’aspetto fisico e chi, invece, si è soffermato sulla sfera interiore. In ogni caso, la maggior parte delle persone ha reputato il comportamento di Elisa da vera signora, dunque, sono stati numerosi i complimenti ricevuti dalla ragazza, cosa che sicuramente le ha fatto molto piacere.