Solo pochi giorni fa Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa avevano rilasciato un’intervista nella quale avevano esternato i loro sentimenti reciproci e avevano raccontato della loro vita di coppia, non risparmiando qualche contenuto privato. In queste ore, però, sul web stanno trapelando delle indiscrezioni che lasciano presagire una realtà completamente differente da quella raccontata dai due protagonisti.

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I rumor sulla possibile crisi tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante

Le coppie destinate a durare una volta uscite da Uomini e Donne sembrano essere sempre di meno con il passare del tempo. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sembravano fossero sulla giusta strada, ma ultimamente sono trapelate delle indiscrezioni alquanto incresciose. Sul profilo Instagram de L’Opinionista Social è stata aperta una box di domande nella quale l’influencer ha risposto a molte curiosità degli utenti del web. Tra le varie domande, naturalmente, non sono potute mancare alcune inerenti Uomini e Donne.

In particolar modo, un utente ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che Elisabetta e Sebastiano si siano lasciati. La risposta dell’influencer è stata piuttosto vaga, in quanto ha ammesso di non sapere i dettagli di questa faccenda. Ad ogni modo, ha dichiarato di non essere sicuro della cosa, molto probabilmente tra i due ci sono stati solamente dei litigi e delle incomprensioni nell’ultimo periodo.

La reazione della coppia nata a Uomini e Donne e indiscrezione su Giorgio Manetti

A confermare i sospetti di chi crede che qualcosa non stia andando per il verso giusto tra i due sono stati i diretti interessati, anche se non in maniera esplicita. Elisabetta e Sebastiano, infatti, non si mostrano insieme sui social da un po’ di tempo, cosa che sta generando un certo sgomento. Ad ogni modo, per il momento nessuno di loro è intervenuto per fare chiarezza sulla faccenda. Questo, probabilmente, o perché si tratta di fake news, oppure perché vogliono prendersi del tempo per capire il da farsi prima di esporsi pubblicamente.

Tra le varie domande a cui ha risposto L’Opinionista Social ce n’è stata anche un’altra inerente Uomini e Donne. Nello specifico, un altro utente ha domandato se fosse previsto il ritorno di Giorgio Manetti nel programma, come auspicato di recente. Il protagonista, però, ha risposto in maniera alquanto categorica dichiarando che questa ipotesi non è da prendere in considerazione, in quanto non accadrà. Non resta che attendere per vedere se sarà così.