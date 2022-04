Oggi, sabato 9 aprile, si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Australia di Formula 1, terza prova del Mondiale 2022. Dopo le prime due corse di quest’anno, in testa alla classifica piloti c’è il pilota francese della Ferrari Charles Leclerc (foto di copertina) con 45 punti, davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz (33 punti) e il campione del mondo in carica Max Verstappen (25 punti). Nella seconda prova iridata l’olandase della Red Bull ha ottenuto la prima vittoria di quest’anno, concludendo al primo posto davanti al rivale Leclerc e all’altro ferrarista Sainz. In classifica, Verstappen accusa al momento un ritardo di 20 lunghezze dalla vetta.

Di seguito gli orari delle qualifiche di Formula 1 di oggi, sabato 9 aprile, per la diretta TV su Sky e la differita in chiaro su TV8.

Orari qualifiche Formula 1 Australia 2022 oggi su TV8

La differita delle qualifiche di oggi di Formula 1 sarà trasmessa alle ore… su TV8.

Il commento delle prove ufficiali sarà affidato come sempre alla coppia di motori Sky composta dal giornalista Carlo Vanzina e l’ex pilota spagnolo Marc Gené. Dallo studio centrale interverrà anche Roberto Chinchero.

Orari qualifiche Formula 1 Australia 2022 oggi su Sky

La diretta TV di oggi delle qualifiche di Formula 1 del Gran Premio d’Australia inizierà alle 8:00 (ora italiana) su Sky Sport F1, canale 207 di Sky. Gli abbonati avranno la possibilità di seguire live tutte e tre le sessioni di qualifica, a partire dalla Q1, passando per la Q2, fino al gran finale della Q3, durante la quale verrà decisa la pole position della gara di domenica.

Nell’edizione 2019, l’ultima disputatasi prima delle due cancellazioni causate dalla pandemia, la pole andò a Lewis Hamilton. Il pilota britannico piazzò la sua Mercedes davanti a quella del compagno di scuderia Valterri Bottas (secondo) e alla Ferrari di Sebastian Vettel, terzo. Il giorno seguente, a sorpresa, a tagliare per primo la linea del traguardo fu il finlandese Bottas, che precedette di oltre 20 secondi l’altra Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Dove vedere le qualifiche di oggi 9 aprile della Formula 1 in streaming

Lo streaming delle qualifiche di oggi di oggi 9 aprile di F1 sarà visibile in esclusiva su Sky Go e NOW. I due servizi online trasmetteranno le prove ufficiali del Gran Premio d’Australia 2022 in live streaming su Smart TV, set-top box, computer, smartphone e tablet.

Chi non è abbonato può seguire lo streaming delle qualifiche in differita su tv8.it, il sito ufficiale del canale numero 8 del digitale terrestre. A differenza di altri portali in rete, per la fruizione della sezione di video-streaming non è necessario registrare un nuovo account.

