Di recente Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati in vacanza a Mykonos, immortalando alcuni sprazzi del loro viaggio mediante i social, sollevando anche qualche polemica. Adesso i due sono rientrati ed hanno già ripreso a far parlare di sé. Nello specifico, a finire nel mirino dell’opinione pubblica è stato l’ex tronista di Uomini e Donne. Stando ad una recentissima segnalazione, Ciro è stato beccato in compagnia di una sua ex corteggiatrice. La notizia, ovviamente, ha generato subito un certo sgomento.

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La segnalazione su Ciro Solimeno e una sua ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Ciro Solimeno è finito al centro dell’attenzione a seguito della diffusione di una segnalazione piuttosto interessante sul suo conto. Nello specifico, l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio da una persona che la segue, la quale ha dato una notizia sull’ex tronista di Uomini e Donne: Ciro è stato avvistato a cena insieme ad una sua ex corteggiatrice molto discussa, pare si tratti di Alessia Antonetti. A rendere la segnalazione forte e solida è la presenza di alcune foto che sono state scattate dall’utente in questione.

Le immagini sono piuttosto sfocate, ragion per cui non è possibile vedere con esattezza il volto della ragazza. Ad ogni modo, l’autore della segnalazione ha dichiarato con fermezza che si trattasse proprio di Alessia. Nelle foto in questione si vede Ciro di spalle, in compagnia di altre persone. Alessia, invece, è ripresa di profilo, ma lo scatto è stato fatto da lontano, dunque, i lineamenti non sono ben definiti. Dalla segnalazione sono emersi anche altri dettagli, ovvero, il luogo di questo incontro, che è Roma, nello specifico nel locale chiamato “The Gelatist”.

All’incontro era presente anche Alessio Rubeca, la reazione di Elisa Leonardi

A rendere questa segnalazione ancora più intrigante è anche il fatto che, tra le persone presenti a questa cena, c’era anche Alessio Rubeca. Tutti sanno che tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore c’è un rapporto d’amicizia duraturo, nonché lavorativo, dunque, sono soliti uscire insieme e vedersi appena possibile. Inoltre, i fan più attenti ricorderanno anche che Alessia e Alessio si conoscono e frequentano la stessa palestra, cosa che durante il Trono di Ciro spinse molti a credere che tra di loro ci fosse un accordo. Ad ogni modo, almeno per il momento, nessuno dei protagonisti di questa vicenda è intervenuto per spiegare come stiano le cose. Stranamente, sui profili Instagram di tutti e tre i protagonisti non ci sono contenuti inerenti questa serata, cosa che sta generando ancora più domande e sospetti. Anche Elisa Leonardi non ha detto nulla. Non resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.