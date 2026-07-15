A partire da oggi, mercoledì 15 luglio, è disponibile su Amazon il primo libro scritto da Rosanna Siino. A dare l’annuncio è stata direttamente la dama di Uomini e Donne, la quale ha informato i fan di Instagram della lieta notizia. Si tratta, in realtà, di un lancio anticipato, in quanto il tutto si sarebbe dovuto verificare tra due giorni, ma le cose sono cambiate all’ultimo momento. Ad ogni modo, a generare sgomento non è questo, ma i commenti di alcuni utenti del web che hanno messo in discussione l’autenticità del manoscritto.

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Rosanna Siino annuncia il lancio anticipato del suo libro, ma perché scoppia la polemica

Rosanna Siino ha pubblicato un video su Instagram nel quale ha annunciato l’uscita anticipata del suo primo libro intitolato “Ha vissuto eccome“, il racconto di una donna che non ha mai smesso di rialzarsi e di combattere. Il libro in questione sarebbe dovuto essere disponibile dal giorno 17 luglio, che coincide anche con il compleanno di Rosanna. Come lei stessa ha spiegato, però, Amazon ha deciso di farle una sorpresa, anticipando di due giorni l’uscita del libro. Per tale ragione, Rosanna ha esortato tutte le persone che la seguono ad acquistarlo.

Al di sotto del video in questione, però, si è scatenata la polemica. Alcuni utenti hanno messo in dubbio l’autenticità del manoscritto. Nel dettaglio, c’è chi ha insinuato che, in realtà, il libro, malgrado sia autobiografico, non sia stato realmente scritto da Rosanna, ma la donna potrebbe aver delegato qualcun altro per farlo. Il motivo risiederebbe nel fatto che la donna non avrebbe avuto il tempo per poter scrivere l’opera considerando gli impegni di lavoro che dice di avere e in più quelli con le registrazioni di Uomini e Donne.

Per il momento, però, Rosanna Siino ha deciso di ignorare i commenti negativi e allusivi, soffermandosi solamente su quelli positivi, fatti da persone che non vedono l’ora di ricevere il libro e poter leggere la sua storia. Al di sotto di tale commenti, infatti, Rosanna ha risposto con un cuore, mentre i commenti negativi sono stati totalmente ignorati. Ad ogni modo, non si esclude che la donna possa decidere di replicare in seguito, come già accaduto in passato.

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Di cosa parla il libro di Rosanna Siino “Ha vissuto eccome”

In merito al libro, invece, Rosanna Siino ha deciso di pubblicare una storia autobiografica in cui ha spiegato un po’ la storia della sua vita, soffermandosi soprattutto su alcune difficoltà vissute nel suo passato. “Ha vissuto eccome” ha lo scopo di spronare le persone a non arrendersi mai, neppure quando le avversità della vita si fanno avanti. C’è stato un periodo durante il quale Rosanna ha creduto che la cosa più difficile fosse sopravvivere, poi si è resa conto che lo fosse molto di più continuare a credere, credere nell’amore, nelle persone, nella vita. Si tratta di una storia vera fatta di cadute, rinascite e dal coraggio di ricominciare.