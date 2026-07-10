Tra le dame che in questa edizione di Uomini e Donne hanno generato maggiore sgomento c’è, sicuramente, Cinzia Paolini. La donna ha dato luogo a diverse dinamiche, molte delle quali hanno sollevato polveroni sia in studio sia da casa. Anche ora che, ormai, il programma è in pausa estiva da più di un mese, la donna continua a generare scalpore per la sua relazione con Marco Troiani e per alcuni contenuti che condivide sui social. I suoi comportamenti hanno attirato molte critiche, alcune delle quali piuttosto pesanti, ragion per cui la protagonista ha deciso di replicare con un lungo sfogo.

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Lo sfogo di Cinzia Paolini contro gli hater

Cinzia Paolini si è resa protagonista di uno sfogo durante il quale ha attaccato alcuni hater che, di recente, l’hanno presa di mira. La donna ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram nel quale ha ammesso di essere una persona estremamente aperta al confronto e anche alle critiche. Molte volte, però, le è capitato di ricevere attacchi gratuiti che non crede di meritare. Nonostante questo, però, permette a tutti di esprimere la propria opinione in quanto lei è consapevole della donna che è, dei sacrifici che ha fatto per diventare chi è adesso, è fiera della sua famiglia d’origine del lavoro fatto sia dentro che fuori casa.

Proprio per tale ragione, tutte le persone che la giudicano in maniera superficiale, senza conoscerla veramente, non la toccano più di tanto. La donna ha ammesso di non avere paura di niente e di nessuno. Anche le critiche più feroci non la sconvolgono, in quanto ha le spalle particolarmente larghe e strutturate. A renderla così fiera è la consapevolezza di se stessa e di quanto vale. In effetti, se la donna si fosse lasciata condizionare dalle critiche, non sarebbe mai dovuta rientrare a Uomini e Donne, considerando il modo in cui è stata attaccata in tante puntate, sia dentro sia fuori lo studio.

La dama di Uomini e Donne ringrazia i fan e come va con Marco Troiani

Ad ogni modo, al di là dei detrattori, Cinzia gode anche di tanti fan, che in questo stesso messaggio ci ha tenuto a ringraziare. La Paolini si è scusata per non riuscire a rispondere e ringraziare adeguatamente tutti, perciò ha deciso di farlo con questo contenuto unico. I commenti positivi l’aiutano molto e la rendono ancora più fiera della donna che è. La protagonista ha concluso il suo commento esprimendo un desiderio, ovvero, che la sua community sia sempre così fitta e cresca di giorno in giorno sempre di più.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, la relazione con Marco Troiani pare stia proseguendo senza intoppi. In questi giorni i due sono lontani, come si evince dai contenuti che stanno pubblicando sui social. Lui si trova a Milano, mentre lei è nella sua amata Salerno, ma come rivelato in una recente intervista, appena ne hanno la possibilità trovano il modo di vedersi, e chissà che presto non venga coronato il sogno del cavaliere, che è quello di convolare a nozze con la dama.