Così come Debora Bragetti, anche Rosanna Siino, dopo la chiusura estiva di Uomini e Donne, ha fatto un lieto annuncio, ovvero, ha detto di aver scritto un libro autobiografico. Il tempismo con il quale entrambe le donne hanno deciso di condividere questa informazione con i propri fan è particolare, ma non è per questo che sul web è sorta la polemica in queste ore. Sotto al post in cui Rosanna ha dato l’annuncio, infatti, si sono diffusi svariati commenti, alcuni dei quali pungenti e perentori contro la dama.

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Rosanna Siino annuncia il lancio del suo libro: il tempismo crea sgomento

Dal 17 luglio 2026 sarà disponibile su Amazon il libro scritto da Rosanna Siino e intitolato “Ha vissuto eccome“. Si tratta di un racconto autobiografico in cui la donna si è messa a nudo ed ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita. L’opera è una sorta di manifesto volto a lanciare un messaggio di speranza a tutte quelle persone che credono di non farcela. Anche a lei nella vita, purtroppo, è capitato di cadere, ma si è sempre rialzata a testa alta ed è andata avanti. In tale libro, Rosanna ha raccontato tutti i dettagli sul viaggio che l’ha portata a diventare la persona che è adesso. La vita spesso ci costringe a demolire tutto e ricominciare, cosa che la Siino reputa di aver fatto egregiamente.

L’annuncio di Rosanna arriva dopo circa un mese da quello di Debora Bragetti, che ha pubblicato il suo libro alla fine dello scorso mese. Entrambe le donne, dunque, hanno dato l’impressione di aver scelto un tempismo ben preciso e studiato per il lancio, ovvero, poco dopo la chiusura estiva di Uomini e Donne, e non prima di aver fatto molto parlare di sé sui social a causa di svariate faccende legate soprattutto ad Alessio Pili Stella.

Polemica sul web contro la dama di Uomini e Donne

Queste considerazioni sono state fatte da svariati utenti del web che, infatti, hanno commentato al di sotto del post in questione lanciando delle accuse contro Rosanna. Nello specifico, c’è chi l’ha accusata di aver voluto fare solo business. Tale intervento, però, non è piaciuto alla Siino che, infatti, ha deciso di rispondere, dando luogo ad un botta e risposta piccato che ha portato allo scontro i suoi fan e i suoi hater. Rosanna ha accusato le persone che insultano di non essere allineati con la propria persona. Per tale ragione, ha invitato i suoi sostenitori a non sprecare tempo a rispondere a tali individui, in quanto non sono meritevoli di attenzione.

L’intervento di Rosanna ha scatenato una polemica nel giro di poco tempo. L’utente che l’aveva accusata di fare business, infatti, si è difeso dicendo di non aver insultato nessuno, ma di aver espresso solamente la propria opinione. Per contro, invece, sono stati i fan di Rosanna a rispondere insultando e spendendo parole poco carine. Tra i tanti commenti, poi, ce n’è stato anche uno di un utente che si è complimentato con la Siino per la sua intelligenza, sta di fatto che si è stupito che una donna del suo calibro si sia “abbassata” a partecipare ad un programma trash come Uomini e Donne. Ad ogni modo che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli. Questo, infatti, potrebbe portare vantaggi a Rosanna in vista dell’uscita del suo libro.