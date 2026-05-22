Una nuova comedy si profila all’orizzonte per Apple TV+: si chiama Protective Custody e vede uniti due nomi di primissimo piano come Ben Stiller e Mike Judge. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma la piattaforma lo sta già valutando con l’obiettivo di arrivare a un ordine di serie.

Vuoi scoprire le produzioni originali e le novità in arrivo sulla piattaforma? Vuoi scoprire le produzioni originali e le novità in arrivo sulla piattaforma? Abbonati ad Apple TV+

Prodotta da Propagate Content e dalla società di Stiller, Red Hour Films, la serie racconta la storia di un miliardario finanziere caduto in disgrazia, accusato di una frode su larghissima scala, che si ritrova improvvisamente catapultato in custodia protettiva. Qui dovrà destreggiarsi tra le dinamiche carcerarie, tentare di salvare la propria reputazione e fare i conti con le conseguenze delle sue azioni, tutto mentre attende il processo. Un concept che mescola satira sociale e commedia nera, terreno fertile per entrambi gli autori coinvolti.

Judge si occuperà anche della regia, lavorando su sceneggiature scritte insieme a Steve Hely vincitore di un Emmy, noto per Veep e The Office e Dave King, quattro volte nominato agli Emmy per English Teacher e Parks and Recreation. Tra i produttori esecutivi figurano Judge, Stiller, Oly Obst e Michael Rotenberg. Non è la prima collaborazione tra Judge, Hely e King: i tre hanno già lavorato insieme su Common Side Effects, la serie animata per adulti realizzata per Adult Swim.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Apple TV+: sempre più casa di Ben Stiller

Per Stiller, Apple si sta consolidando come un vero e proprio punto di riferimento creativo. Vincitore di un Emmy e di un DGA Award, ha già lasciato il segno sulla piattaforma come regista e produttore esecutivo delle prime due stagioni di Severance, la pluripremiata serie drama che ha conquistato critica e pubblico. Ha poi portato su Apple anche Stiller & Meara: Nothing Is Lost, un documentario personale dedicato ai suoi genitori, Jerry Stiller e Anne Meara.

Sempre per Apple, ha prodotto e recita in The Dink, una comedy incentrata sul pickleball diretta da Josh Greenbaum, che arriverà il 24 luglio. E non finisce qui: è stato annunciato come protagonista di The Off Weeks, una miniserie in otto episodi in cui recita al fianco di Jessica Chastain. Il progetto, diretto da Michael Showalter con cui Stiller aveva già collaborato in The Shrink Next Door nasce da una sceneggiatura semi-autobiografica di Dean Bakopoulos. Stiller interpreta un professore di scrittura divorziato che si ritrova coinvolto in una relazione pericolosa nelle settimane in cui non ha la custodia dei figli. Nel cast figurano anche Richard Gere, Arian Moayed, Annaleigh Ashford e John Cho. Si tratterà del suo primo ruolo da protagonista in una serie scripted, nonostante le numerose apparizioni come guest in show come Arrested Development e Curb Your Enthusiasm.

Oltre al sodalizio con Apple, il calendario di Stiller è decisamente fitto: a novembre tornerà al cinema con Focker-in-Law, il nuovo capitolo del franchise Meet the Parents distribuito da Universal il 25 novembre, e ha firmato per recitare in A Matter of Time, un film Netflix con Nicholas Galitzine e Bella Maclean, diretto da Harry Bradbeer (Enola Holmes). Dietro la macchina da presa, si occuperà anche di un film sulla Seconda Guerra Mondiale con Jeremy Allen White come protagonista, basato sul saggio The Lost Airman di Seth Meyerowitz, che racconta la vera storia di un mitragliere americano il cui bombardiere fu abbattuto sulla Francia di Vichy nel 1943.

Chi è Mike Judge

Mike Judge è un nome che non ha bisogno di molte presentazioni nel panorama della commedia americana. Vincitore di un Emmy e nominato ai Golden Globe, è l’autore di serie iconiche come Silicon Valley, Beavis and Butt-Head e King of the Hill, quest’ultima attualmente in onda con la sua quindicesima stagione grazie al revival su Hulu. Con Protective Custody, Judge abbandona temporaneamente l’animazione per tornare alla live-action, un terreno su cui ha già dimostrato di muoversi con grande sicurezza.