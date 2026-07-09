Come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno, la storia d’amore tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sta proseguendo a gonfie vele lontano dal programma. Recentemente, i due hanno realizzato una diretta sui social dove hanno parlato di temi importanti, come matrimonio, figli e molto altro. In queste ore, invece, i due hanno svelato un segreto che rende il loro rapporto così forte e stabile, come non succedeva da tempo a entrambi.

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La toccante dedica di Roberto Priolo ad Agnese

Dopo tanti alti e bassi, momenti di sconforto e turbamenti vissuti sia a Uomini e Donne sia al di fuori, Agnese De Pasquale ha ritrovato l’amore insieme a Roberto Priolo. A distanza di mesi dalla loro uscita dal programma, i due sono più affiatati che mai, cosa che non esitano a mostrare anche mediante i social. Proprio in queste ore, Roberto ha deciso di pubblicare una dedica rivolta alla sua compagna, in cui ha speso delle parole molto importanti. In particolar modo, Priolo ha spiegato che ci sono persone che scelgono la via più semplice nella vita, poi c’è Agnese, una donna straordinaria, coraggiosa e piena di valori, che è in grado di affrontare ogni momento, pur difficile che sia, a testa alta. Roberto ha spiegato che Agnese è in grado di fare qualunque cosa pur di proteggere chi e ciò che ama. Questo aspetto del suo carattere lo rende particolarmente fiero e orgoglioso di essere al suo fianco e di sostenerla in ogni decisione e passo importante della vita. A tal riguardo, l’ex cavaliere di UeD ha detto di provare profonda ammirazione per Agnese, oltre che amore.

La replica della De Pasquale e il segreto sul loro amore

La dedica è stata particolarmente sentita e toccante, ma ancor di più lo è stato il commento di Agnese. La donna, infatti, è intervenuta al di sotto del post in questione toccando un argomento molto importante. Nello specifico, la protagonista ha detto che nella vita può capitare di innamorarsi di una persona, ma di non provare stima nei suoi confronti. Questo, purtroppo, le è accaduto in passato, e le cose non sono andate nel migliore dei modi. In questo caso, invece, a rendere così solido e profondo il rapporto tra Agnese e Roberto è proprio la presenza di tanta stima e ammirazione reciproca. Tale aspetto, secondo il punto di vista di Agnese, è il segreto del loro amore. Lo scambio di dediche tra Agnese e Roberto ha colpito molto gli utenti del web, i quali hanno espresso tutta la loro approvazione con dei commenti. In molti si sono detti quasi “invidiosi” del rapporto meraviglioso che i due hanno instaurato. Altri hanno chiesto quando si sarebbero sposati, e Roberto ha ammesso di avere questo progetto, ma per il momento devono pensare ad altre priorità. In ogni caso, non sarà certamente un matrimonio a definire il loro rapporto di coppia o a rafforzare il loro legame già così profondo.