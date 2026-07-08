La storia d’amore tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa procede alla grande dopo Uomini e Donne, tuttavia, non è stato sempre così. I due non convivono ancora insieme in maniera stabile, ma il cavaliere è solito trascorrere periodi molto lunghi a casa della dama, al punto da stravolgere la sua quotidianità. A tal riguardo, la donna ha fatto delle confessioni in merito alla convivenza con l’uomo e ad alcune difficoltà che si è trovata a dover affrontare.

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Le confessioni di Elisabetta sulla convivenza con Sebastiano dopo Uomini e Donne

Elisabetta Gigante ha rilasciato un’intervista al settimanale di Uomini e Donne in cui ha aperto le porte della sua vita, della sua casa e del suo rapporto con Sebastiano Mignosa. Partendo proprio da quest’ultimo argomento, la protagonista ha spiegato che l’uomo trascorre molto tempo a casa sua, tanto che ha anche modificato parte dell’arredo della sua abitazione, specie della cucina, che è il luogo in cui trascorre più tempo. Avere un uomo in casa, dopo tanti anni di vita da single, non è stato facile per Elisabetta, soprattutto all’inizio. Le maggiori difficoltà le ha riscontrate a letto.

Durante la sua esperienza a Uomini e Donne, Elisabetta rivelò di fare fatica a dormire nello stesso letto con un’altra persona. Ebbene, la donna ha dovuto fare fronte a questo problema per cercare di superarlo. I primi 20 giorni di convivenza, però, non sono stati affatto semplici. Elisabetta, infatti, ha rivelato che spesso le capitava di svegliarsi la notte e di guardare l’uomo che era al suo fianco nel letto, non riuscendo più a dormire. Poco alla volta, però, ha incominciato ad abituarsi, tanto che adesso è contenta di avere Sebastiano con sé.

La ripartizione delle faccende domestiche, il possibile trasferimento di lui e altre confessioni della Gigante

Per quanto riguarda la divisione dei compiti in casa, Elisabetta ha svelato che Sebastiano si occupa di cucinare, mentre lei di pulire. Il cavaliere, inoltre, è molto ordinato e servizievole, sta di fatto che fa anche le lavatrici e svuota la lavastoviglie. In merito al loro futuro insieme, la Gigante ha ammesso che vorrebbe tanto che Sebastiano si trasferisse a vivere all’isola d’Elba da lei, cosa che effettivamente potrebbe verificarsi. Questo perché il cavaliere pare si sia già ambientato in tale luogo, ha già fatto tante amicizie e preso nuove abitudini, come fare delle piacevoli passeggiate al mattino lungo il sentiero che collega la casa di Elisabetta al mare.

L’ex dama di Uomini e Donne è molto legata alla sua terra, ma non ha vissuto sempre qui. Un po’ di anni fa, infatti, è stata in Brasile e Australia. Qui lavorava come organizzatrice di eventi e feste. L’Elba, però, ha sempre rappresentato la sua casa, il suo porto sicuro, il suo ritrovo con familiari, persone care e amici. La donna va molto fiera della casa in cui vive, che è di 65 mq più 45 mq di terrazzo, anche perché l’ha acquistata e arredata tutta da sola. Inoltre, al piano di sotto vive sua sorella con i suoi nipoti, dunque, non saprebbe immaginarsi in un luogo diverso da questo. Sull’isola, inoltre, ha la sua attività al panificio, quindi, è molto probabile che, se le cose andranno bene, sarà Sebastiano a trasferirsi.