Tra le coppie che sono nate quest’anno a Uomini e Donne c’è quella formata da Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. I due sono piaciuti al pubblico da casa sin dal primo momento, pertanto, sono in tanti a seguire la loro storia anche al di fuori del programma. Entrambi i protagonisti sono molto attivi sui social, dove aggiornano i fan circa gli sviluppi della loro storia. Proprio di recente, i due hanno registrato una diretta su Instagram in cui hanno risposto a tante domande. Una in particolare ha generato molto clamore, ovvero, una dedicata alla data delle loro presunte nozze.

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Agnese e Roberto parlano di possibile matrimonio: i due viaggiano su binari diversi

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono felicemente fidanzati dopo Uomini e Donne. Malgrado un breve momento di pausa, la coppia ha ripreso la frequentazione e tutto procede a gonfie vele. Durante una diretta su Instagram, i due hanno affrontato con i fan svariati argomenti inerenti la loro relazione. Un utente ha domandato loro quando avessero intenzione di sposarsi. A questa domanda, i due hanno dato due risposte divergenti. Roberto ha subito esordito dicendo di aver deciso anche la data, ovvero, 28 giugno 2027. Agnese, però, non è sembrata molto d’accordo. La dama, infatti, ha detto che fosse troppo presto. Inoltre, ci ha anche tenuto a specificare che, prima di compiere questo passo importante, i due devono appianare alcune divergenze caratteriali.

Parlando della questione, poi, Roberto ha colto la palla al balzo per rinfacciare ad Agnese il fatto che si fosse tolta l’anello di fidanzamento che lui le ha regalato. A tal riguardo, la donna ha spiegato di averlo fatto semplicemente perché le andava molto stretto e, soprattutto con questo clima torrido, le mani le si sono gonfiate troppo, quindi, le stava andando in cancrena il dito. Agnese ha spiegato che, se i due staranno ancora insieme, lo indosserà nuovamente in autunno. Successivamente, poi, la dama ci ha tenuto a spiegare di essere ironica.

Il discorso sui figli e le critiche dei fan di Uomini e Donne

Nel corso della diretta, poi, i due hanno spiegato di stare facendo il possibile per venirsi in contro a causa dei kilometri che li dividono. L’attenzione, poi, si è spostata sul tema figli. Agnese ha chiarito di non avere alcuna intenzione di fare un figlio con Roberto, soprattutto in quanto entrambi sono piuttosto grandi di età per compiere questo passo. Ad ogni modo, nella vita nulla può mai dirsi e le circostanze possono cambiare.

Queste affermazioni di Agnese hanno sollevato un po’ di polemiche da parte degli utenti del web, che l’hanno accusata di non essere così coinvolta da Roberto per parlare in questo modo. In realtà sono in tanti ad essere di questa opinione, sta di fatto che Agnese ha confessato di capitarle spesso di ricevere in privato messaggi di questo genere. Ad ogni modo, la De Pasquale ha voluto smentire dicendo di essere molto presa da Roberto, altrimenti non ci starebbe insieme.