É stata la nascita di una terza rete nazionale, dopo le prime due già esistenti, a dare nuovo spazio all’intrattenimento e all’informazione. Dopo alcuni anni di valutazioni, la Rai ha dato origine nel 1979 a quello che sarebbe diventato il canale numero 3. Un’avventura televisiva che prese il via, nello stesso giorno dell’inaugurazione, proprio con il primo telegiornale.

Firma la prima direzione del TG3 Biagio Agnes, un ruolo che attualmente viene ricoperto da Mario Orfeo. Di pari passo al telegiornale della terza rete, va anche quello regionale targato Rai. La testata TGR tuttavia, viene scorporata dal TG3 nel 2002, per mano di Antonio Di Bella. Entrato a far parte degli appuntamenti fissi degli italiani con le notizie del giorno, il telegiornale di Rai 3 va in onda con diverse edizioni giornaliere. Resta comunque la possibilità di rivederlo anche dopo la messa in onda in diretta televisiva.

Quando va in onda il TG3 in tv

Proprio come nel caso dei telegiornali nazionali del primo e secondo canale, anche il TG3 offre ai telespettatori la possibilità di seguire l’appuntamento in tv con l’informazione del giorno in diverse fasce di orario. Per chi è provvisto di un televisore con digitale terrestre integrato o decoder, basterà sintonizzarsi su Rai 3 per assistere alle principali edizioni della giornata. La fascia di punta del TG3 è quella delle ore 19.00, della durata di 35 minuti, che raccoglie tutti gli aggiornamenti quotidiani, dall’attualità alla cultura.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ma vi sono anche due altri importanti appuntamenti nella fascia mattiniera e pomeridiana, quello delle ore 12.00 e quello delle ore 14.20. Per chi non avesse la possibilità di vedere il telegiornale in diretta tramite tv però, esistono delle altre opzioni.

Come vedere il TG3 in diretta tramite PC

Una valida alternativa per chi non è in possesso di tv, è quella della visione del TG3 tramite un PC. In questo caso, la possibilità di seguire la messa in onda si presenta grazie al sito web ufficiale di Raiplay. Collegandosi dunque attraverso browser all’indirizzo www.raiplay.it si potrà accedere facilmente alla sezione “Dirette” del menù, nella quale i telegiornali di Rai 3 vengono trasmessi in contemporanea a quelli televisivi.

Per poter fruire di tutti i contenuti del portale però, verrà richiesto di effettuare un accesso tramite account registrato. Nel caso in cui non si fosse in possesso di tale profilo, non resterà che procedere gratuitamente ad una rapida iscrizione, attraverso la procedura guidata.

Come vedere il TG3 in replica in tv

Nonostante le diverse edizioni del TG3 disponibili durante la giornata, potrebbe capitare di non riuscire a seguire le dirette. La Rai tuttavia, non offre nei palinsesti di Rai 3 né di altri canali della rete, una messa in onda delle repliche. Il telegiornale perciò, non potrà essere rivisto tramite la tv.

Come vedere la replica del TG3 sull’app Raiplay

La piattaforma Raiplay resta la scelta più comoda per chi desidera rivedere tutti i principali contenuti della rete anche senza dover essere vincolato agli orari di trasmissione in diretta. Per chi utilizza un PC infatti, sarà sufficiente collegarsi al sito www.raiplay.it e andare in questo caso nella sezione di ricerca (segnalata dall’icona di una lente d’ingrandimento). Una volta digitato “TG3”, si verrà indirizzati ad un banner del telegiornale, che porterà poi alla scelta delle diverse puntate caricate sul portale, da avviare secondo il proprio interesse.

Lo stesso procedimento si può seguire anche sull’app ufficiale Raiplay, che può essere scaricata gratuitamente ed installata su tutti i dispositivi compatibili, come tablet e smartphone (nel caso delle Smart TV il più delle volte risulta già installata). Anche l’applicazione chiederà prima di effettuare un accesso tramite account registrato o, in assenza di quest’ultimo, di procedere ad una registrazione.

Una volta fatto ciò, l’apposita sezione dedicata al TG3 consentirà la visione delle ultime edizioni già andate in onda del telegiornale, catalogato per giorno ed orario. É bene tenere presente che, come nel caso degli altri TG Rai, questi contenuti sono segnalati come “In scadenza”. Con ciò si intende che potrebbero non restare a tempo indeterminato sulla piattaforma, bensì scomparire una volta superato un determinato periodo.