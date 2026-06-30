I fan di Maxton Hall – Il mondo tra di noi possono finalmente segnare la data sul calendario: la terza e ultima stagione della serie fenomeno di Prime Video arriverà in streaming a dicembre 2026, esattamente un anno dopo la conclusione delle riprese. L’annuncio è arrivato durante l’Obsessed Fest organizzato dalla piattaforma, dove Damian Hardung – l’attore che interpreta James Beaufort – ha svelato la finestra d’uscita del capitolo conclusivo, accompagnando la notizia con un messaggio ai fan che non lascia spazio all’incertezza: “MH is a reminder: the only thing more powerful than hate is love.”

La serie, tratta dalla trilogia di romanzi dell’autrice tedesca Mona Kaster, ha scritto la storia di Prime Video diventando il lancio più di successo di sempre per una produzione non americana sulla piattaforma, raggiungendo la posizione numero 1 in oltre 120 regioni nel mondo subito dopo la messa in onda. Un risultato straordinario che rende questo finale ancora più atteso.

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Cosa succederà a Ruby e James nell’ultima stagione

Per chi non lo ricorda, Maxton Hall è un teen drama enemies-to-lovers ambientato in un esclusivo collegio inglese. Ruby Bell, ragazza di umili origini ammessa grazie a una borsa di studio, si ritrova invischiata in un segreto compromettente che riguarda la famiglia Beaufort, costringendola a fare i conti con il bello e inarrivabile James. Il loro rapporto, fatto di tensione e attrazione, è il cuore pulsante dell’intera serie.

La stagione 3 parte da una situazione tutt’altro che idilliaca: Ruby viene sospesa dal Maxton Hall College e tutte le prove sembrano indicare James come il responsabile della sua espulsione, mettendo a rischio il sogno di Oxford e, soprattutto, il loro amore appena sbocciato. Mentre i due cercano di salvare la carriera scolastica di Ruby, anche la cerchia di amici di James viene travolta da un vortice emotivo che stravolge gli equilibri esistenti. La sinossi ufficiale lascia intendere che i due si renderanno conto, in modo doloroso, di quanto i loro mondi siano distanti e che non tutto è come sembra.

La stagione finale sarà composta da 6 episodi, disponibili in contemporanea mondiale su Prime Video in più di 240 paesi e regioni. Dietro la macchina da presa torna Martin Schreier alla regia, mentre Sandra Stöckmann e Ceylan Yildirim guidano il team di scrittura come head writer, affiancate da Marlene Melchior, Catharina Junk e Aylin Kockler.

Il cast vede ovviamente il ritorno di Harriet Herbig-Matten nei panni di Ruby, insieme a Sonja Weißer, Eidin Jalali, Ben Felipe, Fedja van Huêt, Runa Greiner, Justus Riesner, Govinda Gabriel, Andrea Guo, Frederic Balonier, Eli Riccardi e Dagny Dewath. Oltre all’annuncio della finestra d’uscita, Prime Video ha già rilasciato i primi poster ufficiali e alcune immagini in anteprima degli episodi – le prime clip sono state condivise il 30 aprile scorso – mentre un trailer completo non è ancora disponibile, ma è probabile che arrivi nei prossimi mesi.