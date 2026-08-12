In queste ore si sta consumando un dissing social piuttosto intenso tra due ex protagonisti di Uomini e Donne. La prima è Agnese De Pasquale, la quale è stata presa di mira da un altro ex esponente del parterre del Trono Over, ovvero, Giovanni Siciliano. Quest’ultimo ha pubblicato un post su Instagram in cui si è scagliato contro alcune coppie nate in trasmissione, tra cui quella formata da Agnese e Roberto. Il protagonista ha insinuato che, a ridosso della ripresa delle registrazioni, molti esponenti che sono usciti in coppia dal format sentirebbero il disperato bisogno di ritornare sotto i riflettori. Agnese non è rimasta indifferente alle accuse, sta di fatto che ha replicato a tono dando luogo ad uno sfogo.

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Le accuse di Giovanni Siciliano contro Agnese De Pasquale e altre coppie nate a Uomini e Donne

L’ex cavaliere di Uomini e Donne Giovanni Siciliano ha preso di mira un po’ di coppie nate quest’anno nel programma. Ad essere particolarmente punzecchiata con delle critiche pesanti è stata Agnese De Pasquale. Giovanni ha accusato la donna e Roberto Priolo di essere spariti dalla circolazione proprio poco prima che iniziassero le riprese di Uomini e Donne. A suo avviso, questo comportamento sarebbe dettato dal fatto che i due avrebbero voglia di creare un po’ di hype e di ritornare in trasmissione. Inoltre, il cavaliere ha posto l’accento anche sul matrimonio che ci sarebbe dovuto essere tra i due, il quale sembrava piuttosto imminente, ma che fino ad ora non si è verificato.

Le accuse di Giovanni hanno avuto un solo scopo, ovvero, screditare alcune coppie alludendo al fatto che si siano formate solo perché il programma stava per andare in pausa. Adesso che, invece, le riprese stanno per cominciare, molte di esse scoppieranno per poter riavere i riflettori puntati addosso e tornare nella trasmissione. Il post di Giovanni ha scatenato reazioni contrastanti. Alcuni si sono trovati d’accordo con lui, mentre altri hanno accusato il cavaliere di essere il primo a voler attirare l’attenzione a ridosso delle registrazioni di UeD, pubblicando questo post in un momento assai strategico.

La replica piccata di Agnese e il chiarimento sul suo ipotetico ritorno a UeD

Ad ogni modo, Agnese De Pasquale si è sentita molto toccata dalle accuse e dalle insinuazioni di Giovanni, tant’è che ha voluto replicare a tono con ben due post. La donna ha chiarito che se nell’ultimo periodo lei e Roberto non si sono mostrati insieme sui social è semplicemente perché lei ha trascorso delle vacanze insieme ai suoi figli. Molto presto, però, partirà nuovamente per passare del tempo insieme al suo compagno, con cui le cose vanno a gonfie vele.

La donna, poi, ha anche aggiunto che forse è proprio Giovanni quello alla ricerca di visibilità, dato che si è preso la briga di spendere il suo tempo a parlare e screditare altre coppie invece che concentrarsi sulla sua relazione con Francesca Cruciani, anche lei conosciuta a UeD. Infine, Agnese ha chiarito di non avere alcun interesse a ritornare nel programma né, tanto meno, ad alimentare polemiche sui social, in quanto è felice e appagata dalla sua vita e dalla sua relazione. Come se non bastasse, Siciliano ha replicato ulteriormente a questo intervento ironizzando sul fatto che Agnese, pur dichiarando di non essere interessata ai social, ha pubblicato ben due post in risposta al suo singolo post. Insomma, una diatriba social che sembra essere destinata a proseguire.