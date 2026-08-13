In questi giorni c’è grande fermento tra i fan di Uomini e Donne. Dopo mesi di assenza, il programma si prepara a riaprire i battenti e i telespettatori sono curiosi di scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione. Tra i ritorni tanto attesi si è parlato anche di quello di Mario Lenti. Il cavaliere, infatti, aveva dichiarato in una recente intervista di essere propenso a tornare nella trasmissione per rimettersi nuovamente in gioco. Da poche ore, però, è trapelata una segnalazione sul suo conto che sembra stia compromettendo la situazione. L’uomo, infatti, è stato avvistato in compagnia di una donna.

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La segnalazione su Mario Lenti, avvistato in compagnia di una donna: cosa è emerso

Mario Lenti è uno dei protagonisti più attesi della prossima edizione di Uomini e Donne, che aprirà i battenti delle registrazioni lunedì 24 agosto. Il suo ritorno, però, non sembra essere così scontato alla luce di alcune recenti indiscrezioni. Sul profilo Instagram di Opinionista Social, infatti, è stata pubblicata una foto nella quale l’uomo appare in compagnia di una donna. Lo scatto in questione immortala ben sei persone, ovvero, Giuseppe Molonia, ex concorrente del programma, in compagnia della sua nuova fidanzata, Claudia Lenti, insieme al suo compagno e, infine, Mario Lenti, accompagnato da una donna.

I sei protagonisti si trovavano a Lecce al momento dello scatto e, stando alle loro espressioni, sembrano essere sereni e tranquilli intenti a godersi qualche momento di relax in compagnia. La dama che accompagna Mario è una donna estranea al mondo dello spettacolo, si tratta di una signora dai capelli lisci e scuri, che indossa gli occhiali da vista, un abito lungo dalle tonalità del blu e delle scarpe con tacco particolarmente alto. Dall’immagine non si riesce ad evincere che tipo di rapporto ci sia tra i due, tuttavia, il fatto che siano usciti in compagnia di altre due coppie lascia pensare che, in effetti, tra di loro possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Dubbi sul ritorno di Mario a Uomini e Donne

Almeno per il momento, Mario Lenti non è intervenuto sulla faccenda, lasciando aperto il dubbio sulla sua vita sentimentale e, di conseguenza, anche sul suo ritorno a Uomini e Donne. Fino a prima di questa segnalazione sembrava che nella vita del cavaliere non ci fosse alcuna donna, tant’è che il suo rientro in trasmissione era stato dato quasi per scontato. Alla luce di questi nuovi indizi, però, le cose potrebbero prendere una piega differente. Vero è che la donna in compagnia di Lenti potrebbe anche essere semplicemente una sua amica, ma il dubbio rimane. Per scoprire la verità, dunque, non resta che attendere ancora qualche settimana, così che inizieranno le registrazioni di UeD e si saprà tutto.