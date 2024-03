All’interno della casa del Grande Fratello si sono formate delle coppie, una delle quali è nata a un passo dalla finale del reality show, ovvero, quella formata da Anita Olivieri e Alessio Falsone. Ebbene, l’amore divampa dinanzi le telecamere ma, a quanto pare, lo fa ancora di più quando i riflettori si spengono durante la notte. Ecco cosa è emerso in queste ore.

Cosa accade nella notte al GF? Segnalazioni su Anita e Alessio

Quando gli autori del Grande Fratello staccano la diretta alle 2 circa di notte, per poi riattivarla alle 9 del mattino, pare che nella casa accada di tutto. Non soltanto confronti, parolacce e bestemmie, di cui tanto si è parlato in tutti questi mesi, ma anche altro. L’influencer Alessandro Rosica, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie all’interno della quale ha spiegato che durante la notte si udirebbero strani rumori e gemiti sotto le coperte.

A conferma delle sue affermazioni c’è anche una breve clip, registrata poco prima del blocco notturno, in cui si vede Rosy Chin, fortemente imbarazzata, in quanto nel suo stesso letto si trovassero anche Anita e Alessio, intenti a scambiarsi delle effusioni piuttosto “romantiche”. Il volto della chef dice tutto. La donna, infatti, fa delle espressioni davvero divertenti in quanto si trova molto a disagio.

Anche Paolo e Letizia si danno da fare

Ebbene, se questo è ciò che accade quando le luci e le telecamere son ancora accese, figuriamoci quello che succede nel momento in cui è tutto buio e anche i riflettori non riprendono. Anita e Alessio, però, non sarebbero l’unica coppia a luci rosse al GF. Oltre a loro, pare che anche Letizia Petris e Paolo Masella siano soliti lasciarsi molto andare.

Alessandro, infatti, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che, ogni notte, tra le 3 e le 4 del mattino, il sonno degli inquilini sarebbe disturbato da gemiti di passione. Fare l’amore nella casa del GF è una cosa accaduta anche negli anni passati, tuttavia, con il fatto che quest’anno la diretta viene sospesa, pare che i concorrenti si sentano molto più liberi di lasciarsi andare mostrando, però, poco rispetto nei riguardi dei coinquilini che, invece, vorrebbero dormire.