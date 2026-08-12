Uomini e Donne sta per riaprire i battenti e il sospetto che alcune coppie che si sono formate sul finire della scorsa stagione possano scoppiare è elevato. Tra di queste potrebbe esserci quella formata da Alessio Pili Stella e Debora Bragetti. Sul loro conto, infatti, sono emerse delle segnalazioni che lascerebbero presagire una nuova crisi nel loro rapporto. Stavolta, però, la dama ha deciso di rompere il silenzio raccontando in prima persona la verità sulla relazione con Alessio.

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Le nuove voci di crisi tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti: cosa è emerso

Alessio Pili Stella e Debora Bragetti sono nuovamente in crisi? La domanda è sorta a seguito della diffusione di una indiscrezione riportata dall’influencer Opinionista Social. Quest’ultimo ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha rivelato che Alessio e Debora starebbero trascorrendo le vacanze separatamente, cosa piuttosto strana per una coppia nata da pochi mesi. Nello specifico, lui si trova nel sud Italia, a partecipare anche a degli eventi, mentre lei si trova in Spagna.

Al di sotto del post in questione in tanti sono intervenuti per commentare la vicenda. Diverse persone hanno alluso al fatto che, a ridosso dell’inizio delle riprese della nuova edizione di UeD, che si preannuncia scoppiettante, la coppia si starebbe preparando alla rottura, in modo da tornare nuovamente nel programma. Altri, invece, hanno reputato il tutto eccessivo. I due, infatti, potrebbero aver semplicemente deciso di trascorrere un periodo separati per esigenze personali. Ma quale sarà la veritù?

L’intervento di Debora Bragetti per chiarire la faccenda

A chiarire la vicenda ci ha pensato Debora. La donna, infatti, ha registrato una Storia su Instagram nella quale ha spento tutte le polemiche. Con ironia, la protagonista ha detto di aver appreso del piccolo caso di cronaca rosa che si è aperto in queste ore sui social circa la sua vita sentimentale. Ebbene, a tal proposito ha spiegato che nel 2026 non è così anomalo che due persone fidanzate decidano di trascorrere una parte delle proprie vacanze separati, per poi ricongiungersi in un secondo momento.

Con questo intervento, dunque, Debora ha voluto rispondere a tutte le persone che le hanno scritto per chiederle cosa fosse successo tra lei ed Alessio e se fosse in corso una crisi. A tal proposito, ha spiegato che tutto stia procedendo a gonfie vele e che, molto presto, lei e Alessio si ricongiungeranno per trascorrere del tempo insieme. Per contro, invece, Pili Stella ha preferito ignorare completamente la polemica non dando luogo ad alcun tipo di intervento a riguardo.