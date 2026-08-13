I telespettatori di Uomini e Donne sono in attesa della ripresa delle registrazioni e, nel frattempo, sul web stanno trapelando notizie sui vari protagonisti che potrebbero rientrare in trasmissione. In queste ore sono emerse delle notizie interessanti su Mario Lenti, che hanno messo in dubbio il suo ritorno. Assolutamente confermato, invece, è quello di Gemma Galgani, figura divenuta ormai iconica della trasmissione. Sulla donna, però, è spuntata di recente un’ipotesi che, in men che non si dica, ha stuzzicato la fantasia dei fan. Si tratta della possibilità di vederla in un’altra trasmissione, insieme alla sua acerrima nemica Tina Cipollari.

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L’ipotesi di Tina e Gemma in un programma tv e la reazione della Galgani

Non è la prima volta che sul web spuntano notizie inerenti la possibile partecipazione di Gemma Galgani ad altri programmi televisivi che esulano da Uomini e Donne. L’influencer Opinionista Social ha sganciato una bomba chiedendo ai fan che cosa pensassero dell’ipotetica partecipazione di Gemma e Tina in coppia come concorrenti di un reality show, ovvero, Pechino Express. L’esperto di gossip ha ipotizzato anche il nome che potrebbe essere affidato alla coppia, ovvero “I mai una gioia“.

La notizia, seppur priva di conferme concrete, ha suscitato subito l’attenzione degli utenti del web. In tanti hanno commentato al di sotto del post in questione dicendosi entusiasti di questa possibilità. Ad intervenire sulla faccenda, inoltre, è stata anche una delle due dirette interessate, ovvero, Gemma. La donna è apparsa divertita dalla cosa ed ha commentato dicendo che, se così fosse, le due riuscirebbero sicuramente ad arrivare prima. Il commento è stato accompagnato da un’emoticon della faccina che ride a crepapelle e da altre con il fuoco.

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Lo staff di Uomini e Donne ufficializza l’apertura dei casting con un video che crea sgomento

Naturalmente, quanto emerso, almeno per il momento, è soltanto un’ipotesi, mentre ciò che è certo è che Gemma non sia riuscita a trovare l’amore nemmeno durante questa stagione estiva, dunque, tornerà nuovamente nel programma sperando che le cose le vadano meglio degli anni passati. Nel frattempo, lo staff del programma ha pubblicato un post sui vari canali social in cui è stata ufficializzata l’apertura dei casting per partecipare a Uomini e Donne. Per l’occasione, la redazione ha deciso di mostrare il video di una delle coppie più amata dai membri dello staff, ovvero, quella formata da Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia.

I due sono stati immortalati durante una giornata trascorsa al mare. Dopo un giro in una sorta di kayak, i due hanno rilasciato qualche dichiarazione in cui hanno voluto salutare tutti i fan ed augurare al pubblico di Uomini e Donne buone vacanze. Dal video in questione si è percepito tutto il loro affetto reciproco e la purezza d’animo che li ha sempre contraddistinti. Al di sotto del post in questione, però, molti utenti hanno colto la palla al balzo per lanciare delle stoccate a Gemma. Nel dettaglio, diverse persone hanno alluso al fatto che, mentre Alessandro e Maria Teresa si godono il loro amore, Gemma è ancora in trasmissione ad elemosinare le attenzioni dagli uomini. La Galgani, però, non si è lasciata scalfire dalle stoccate, infatti si è limitata semplicemente a commentare dicendo ai due di essere davvero bellissimi insieme.