Tra le relazioni nate al Trono Classico di Uomini e Donne di quest’anno e poi naufragate c’è anche quella di Ernesto Passaro e Cristiana Anania. I due sembravano essere davvero più innamorati che mai, pronti ad affrontare una convivenza e una vita insieme. D’improvviso, però, qualcosa è andato storto, sta di fatto che i due hanno annunciato la loro rottura. Dopo varie frasi e video criptici che i due si sono lanciati sui social, adesso è arrivato un gesto decisamente più esplicito da parte di Ernesto. Il ragazzo ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha detto delle frasi che sembrano un chiaro riferimento alla sua ex.

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Le stoccate di Ernesto Passaro contro Cristiana dopo Uomini e Donne

La relazione tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania è terminata da qualche settimana. I due hanno sempre cercato di eludere l’argomento, evitando di rispondere a domande esplicite su quanto accaduto tra di loro. In queste ore, però, Ernesto ha pubblicato un post che sta facendo molto discutere. Il giovane ha mostrato un video che lo ritrae con un audio in sottofondo in cui una voce dice che, se due persone vogliono stare bene insieme, allora va bene, ma se una persona non sa stare bene neppure con se stessa, allora deve stargli lontana. Malgrado il nome di Cristiana non sia stato fatto esplicitamente, il riferimento è apparso palese a tutti.

Ad ogni modo, Ernesto ha continuato a esplicitare il suo pensiero con una didascalia in cui ha voluto parlare dell’amore. Nello specifico, il ragazzo ha ammesso di credere ancora nell’amore, malgrado la delusione subita dalla precedente relazione. L’amore è l’unico sentimento in grado di creare legami e tenere unite le persone, per tale ragione deve essere sempre onorato e rispettato. L’amore è il motore del mondo, è fonte di ispirazione per libri, canzoni, racconti, in quanto è in grado di far cambiare il modo di vedere il mondo. Anche quando una storia finisce, l’amore insegna sempre qualcosa e lascia sempre il segno.

Le accuse contro Cristiana Anania da parte del web

Le parole di Ernesto sono state molto apprezzate dagli utenti del web che, infatti, sono accorsi al di sotto del post per commentare in maniera decisamente positiva lo sfogo del giovane. In tanti si sono complimentati con lui per la sua maturità e per i bei pensieri condivisi con i fan. Per contro, invece, Cristiana Anania non sta riscuotendo gli stessi consensi. La ragazza, infatti, sta ricevendo diverse critiche al di sotto degli ultimi video pubblicati sui social.

L’ex tronista di Uomini e Donne è andata a vivere da sola di recente, ragion per cui si sta trovando a sperimentare per la prima volta la vita da casalinga. Cristiana sta condividendo sui social alcuni momenti di questo cambiamento, e non sta esitando a mostrare il suo essere impreparata su molte cose, come ad esempio la gestione delle faccende domestiche, della spesa e affini. Proprio per questo, in tanti si stanno scagliando contro di lei evidenziando la sua immaturità e il suo sembrare una ragazzina viziata. Al momento, la giovane non ha replicato a queste critiche, non resta che attendere per vedere se lo farà.