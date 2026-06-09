Nonostante le numerose critiche, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi stanno continuando a vivere la loro relazione in totale serenità e armonia fuori da Uomini e Donne. Spesso sono soliti condividere con i fan alcuni video inerenti la loro vita di coppia e la loro quotidianità. Ebbene, proprio alcuni degli ultimi contenuti hanno suscitato molto clamore tra gli utenti del web a causa della tipologia di contenuti mostrati, ma non solo. Alcune persone hanno anche notato un riferimento a Martina Calabrò.

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Il video provocatorio di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi e la reazione del web

La relazione sentimentale tra Elisa Leonardi e Ciro Solimeno sta proseguendo a gonfie vele. I due sono soliti mostrarsi sui social insieme, mentre ballano, si divertono e si prendono in giro. In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, però, i due hanno voluto dare luogo ad una provocazione, che ha subito scatenato il web. La coppia ha iniziato a ballare sotto le note di una canzone neomelodica che fa riferimento al fatto che Elisa non dovrebbe fidarsi di Ciro in quanto lui nutrirebbe solo un’infatuazione e non un vero sentimento per lei. Inoltre, al termine del video, Solimeno finge di scappare via nel momento in cui viene fatto un riferimento alla presenza di un’altra donna.

La clip in questione, palesemente ironica, ha entusiasmato i fan della coppia che, infatti, sono accorsi sotto il video per commentarlo. In tanti si sono detti felici di vedere tutta questa complicità tra i due. Altri, invece, si sono soffermati sul fatto che entrambi stiano tirando fuori il meglio l’uno dell’altro. Come è normale che sia, però, ci sono state anche delle critiche, da parte di coloro che ritengono che, invece, i due si stiano comportando solamente come degli esibizionisti e che, ben presto, questo circo finirà e i due si lasceranno.

Il riferimento a Martina Calabrò

Come se non bastasse, poi, alcuni utenti del web hanno anche notato un altro dettaglio, che ha generato un po’ di perplessità. Delle persone si sono accorte che Ciro stesse usando con Elisa gli stessi brani adoperati in precedenza con Martina Calabrò. Questo elemento, però, è stato smentito da alcuni fan della coppia, secondo i quali non ci sarebbe nessun collegamento a Martina. Semplicemente Ciro, in quanto napoletano, è fan di tale musica, quindi, sta cercando di trasmettere questa passione anche ad Elisa e, almeno per il momento, pare ci stia riuscendo. Malgrado tutte le critiche e le polemiche, i diretti interessati si stanno facendo scivolare addosso tutto, focalizzandosi unicamente sul loro rapporto. Solo il tempo, poi, potrà dimostrare se questa relazione durerà o meno.