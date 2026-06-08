L’estate 2026 si preannuncia calda sul fronte delle serie TV in streaming, e Paramount+ punta forte su uno dei suoi titoli più seguiti degli ultimi anni. La piattaforma ha infatti fissato per il 2 agosto il debutto della terza stagione di Lioness, il thriller di spionaggio firmato Taylor Sheridan che ha saputo conquistare il pubblico con il suo mix di azione, tensione e protagoniste femminili ben caratterizzate. Scopriamo cosa aspettarci da questa nuova stagione.

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Lioness 3 arriva su Paramount+ il 2 agosto: cosa sappiamo

La serie creata da Taylor Sheridan, lo stesso autore di Yellowstone e le sue varie emanazioni, torna con una nuova missione che si preannuncia come la più personale per il team protagonista. Al centro della narrazione troviamo ancora una volta Joe, interpretata da Zoe Saldaña, che in questa terza stagione dovrà muoversi sul confine sempre più sottile tra dovere professionale e vita familiare. Le minacce stavolta non arrivano solo da nemici lontani: si avvicinano pericolosamente al suo mondo personale, rendendo la missione particolarmente delicata.

La trama della nuova stagione intreccia reti segrete, agenti stranieri e tradimenti personali in un’escalation che promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso. Emergono indizi inattesi, alcuni nomi scompaiono dai radar e le piste cambiano improvvisamente direzione, mentre Joe, guidata da Kaitlyn (Nicole Kidman) e Westfield (Michael Kelly), si trova ad affrontare nemici che agiscono nell’ombra. La guerra che combatte ormai si insinua in ogni aspetto della sua vita, rendendo impossibile tracciare una linea netta tra sfera professionale e privata.

Il cast della terza stagione conferma i volti storici della serie: oltre a Saldaña e Kidman, entrambe anche produttrici esecutive, troviamo Morgan Freeman, Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Genesis Rodriguez, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill, Hannah Love Lanier e Ian Bohen. Un ensemble di peso che ha contribuito al successo delle prime due stagioni, disponibili integralmente sulla piattaforma per chi volesse recuperarle prima del debutto dei nuovi episodi.

Un percorso di crescita costante

Lioness ha debuttato nel 2023 ritagliandosi rapidamente uno spazio nel panorama sempre più affollato dei thriller di spionaggio. La seconda stagione, arrivata nell’autunno 2024 e conclusasi a dicembre dello stesso anno, ha consolidato il successo della serie, spingendo Paramount+ a confermare la terza stagione già nell’agosto 2025. Un segnale di fiducia da parte della piattaforma, che punta evidentemente su questo titolo come uno dei pilastri della propria offerta originale.

La regia creativa di Taylor Sheridan continua a essere il marchio di fabbrica della serie: il suo approccio alla narrazione, caratterizzato da personaggi complessi e situazioni moralmente ambigue, si sposa perfettamente con il mondo dello spionaggio internazionale. La produzione è curata da Paramount Television Studios e 101 Studios, con un team di produttori esecutivi che include, oltre a Sheridan stesso, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski e Keith Cox.

Quando e dove vedere Lioness 3

La terza stagione di Lioness sarà disponibile su Paramount+ a partire da domenica 2 agosto 2026. Come per le stagioni precedenti, gli episodi dovrebbero seguire un rilascio settimanale, anche se la piattaforma non ha ancora confermato ufficialmente la cadenza di pubblicazione. Per chi non avesse ancora visto le prime due stagioni, queste sono attualmente disponibili per intero su Paramount+, permettendo di recuperare la serie prima del debutto dei nuovi episodi estivi.