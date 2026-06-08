L’autunno si preannuncia ricco di nostalgia per chi è cresciuto con le canzoni di Max Pezzali. Dopo il successo travolgente di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, una delle serie Sky Original più viste di sempre, torna sugli schermi la storia degli 883 con una seconda stagione che promette di raccontare l’anno più intenso e complicato del duo di Pavia: il 1993. Il teaser ufficiale rilasciato oggi ci regala le prime immagini di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 9 ottobre. Scopriamo cosa ci aspetta.

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Nord Sud Ovest Est: la seconda stagione della serie sugli 883

Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita, sarebbe il 1993: è con queste parole che Max Pezzali, nel teaser appena rilasciato, introduce la nuova stagione della serie prodotta da Sky Studios e Groenlandia. Se la prima stagione ci aveva fatto conoscere i due ragazzi di Pavia alle prese con i primi passi nel mondo della musica, questa volta il racconto si sposta sul culmine del successo, quando tutto sembrava possibile ma anche tremendamente complicato.

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli tornano nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band. Il 1993 fu per loro un anno esplosivo: primi in classifica, nuovi amori, concerti sold out, il mitico Jolly Blu e persino l’America che avevano sognato da ragazzini. Ma proprio nel momento di massimo trionfo, qualcosa tra i due amici iniziò a cambiare.

La dramedy Sky Original mantiene il team creativo vincente alla produzione, con Matteo Rovere e Sydney Sibilia, mentre dietro la macchina da presa si alternano quattro registi: lo stesso Sydney Sibilia, affiancato da Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi. La sceneggiatura è firmata da Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello.

Nel cast tornano i volti già amati nella prima stagione: Ludovica Barbarito nei panni di Silvia, Davide Calgaro come Cisco, Edoardo Ferrario nel ruolo di Pierpaolo e Roberto Zibetti che interpreta Claudio Cecchetto. Tra le novità di questa stagione troviamo Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina), pronti ad arricchire una storia che si fa sempre più complessa.

La trama si concentra sul momento in cui Max e Mauro stanno vivendo il loro sogno più grande, ma proprio quando tutto sembra perfetto iniziano a porsi nuove domande. Qual è il prossimo obiettivo quando hai già raggiunto la vetta? La serie promette di portarci nella scintillante Milano della moda e nell’America mitizzata, interrogandosi su cosa significhi davvero trovare se stessi e se l’amicizia possa sopravvivere al successo travolgente.

Quando esce e dove vederla

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 debutterà il 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Per chi ha amato la prima stagione e per tutti gli appassionati della storia musicale degli anni Novanta, l’appuntamento è ormai segnato sul calendario.