Barbara De Santi è stata vittima di un incidente in queste ore. La tanto discussa dama del Trono Over di Uomini e Donne ha condiviso con i suoi fan un momento decisamente poco piacevole che ha vissuto in queste ore. La donna ha subito una caduta che le ha provocato molto spavento. Attraverso i social, Barbara ha raccontato la dinamica dell’evento e ha spiegato anche come sta adesso.

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Barbara De Santi racconta l’incidente subito e svela come sta adesso

In queste ore, Barbara De Santi ha fatto preoccupare i suoi fan pubblicando una foto sul suo profilo Instagram nella quale ha mostrato le sue ginocchia fasciate. La donna ha esordito spiegando di essere caduta in strada e, successivamente, ha raccontato come sia accaduto il tutto. La dama ha detto di aver indossato un paio di pantaloni troppo lunghi, ragion per cui, mentre stava camminando, si è impigliata la scarpa nell’orlo dell’indumento facendole perdere la stabilità, fino a cadere per terra. In quella circostanza, Barbara se l’è cavata semplicemente con un ginocchio escoriato.

Il giorno successivo, poi, la De Santi ha detto di aver indossato un altro paio di pantaloni, stavolta della lunghezza giusta. Dato che andava di fretta, in quanto si stava recando al lavoro, pioveva e in più è un po’ dimagrita, è finita per inciampare nuovamente finendo distesa sull’asfalto per la seconda volta. Contrariamente alla precedente, però, in questo caso la donna ha rivelato di aver sentito un dolore fortissimo, ragion per cui ha ritenuto opportuno farsi visitare in modo da escludere il peggio. Ebbene, dall’esito della visita è emerso che, fortunatamente, non vi è nulla di rotto, ma solo contusioni ed escoriazioni. Le condizioni di salute della donna, dunque, non sono compromesse, tuttavia adesso dovrà osservare un periodo di riposo di cui non si conosce la durata.

Il brutto gesto di Barbara verso una fan

Oltre che per questa ragione, però, in queste ore, Barbara De Santi è finita al centro dell’attenzione anche per un’altra questione altrettanto incresciosa. Una fan di Uomini e Donne ha contattato Lorenzo Pugnaloni per raccontare un episodio decisamente sgradevole di cui pare si sia resa protagonista Barbara. La persona in questione ha raccontato di essere una piccola artigiana, ragion per cui si è offerta di regalare alla dama una borsa personalizzata. La De Santi, sempre stando al racconto della donna, avrebbe in un primo momento accettato la cosa, per poi mandare indietro il regalo una volta ricevuto. Barbara, per adesso, non è intervenuta sulla faccenda rivelando la sua versione dei fatti, ma se le cose fossero realmente andate in questo modo, la donna si sarebbe resa protagonista di un gesto davvero scortese e irriconoscente.