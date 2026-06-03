Questa sera, mercoledì 3 giugno, torna puntuale su Rete 4 l’appuntamento con Realpolitik, il talk show politico condotto da Tommaso Labate che va in onda dalle 21:34 dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma. Al centro della puntata ci sarà un’intervista al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, attorno alla quale si svilupperà un’analisi approfondita dell’attuale scenario politico italiano.

Il programma, nato il 17 settembre 2025 e curato da Marco Ferrante per la testata giornalistica Videonews, affronta ogni settimana le grandi questioni legate alla politica, alla società e all’economia, con ospiti in studio e in collegamento. Anche questa puntata non fa eccezione: accanto all’intervista a Conte, ci sarà spazio per il commento del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dell’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero e di Angelo Bonelli di AVS, voci che garantiranno una prospettiva plurale sul confronto tra maggioranza e opposizioni sui principali temi economici e sociali del Paese.

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Il caso Garlasco e gli altri temi della serata

Tra gli argomenti che occuperanno ampio spazio nella puntata c’è anche il caso Garlasco, tornato di forte attualità dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta: la Procura di Pavia prosegue la rivalutazione degli atti sull’omicidio di Chiara Poggi, mentre la difesa di Andrea Sempio ha recentemente depositato le proprie consulenze continuando a contestare gli elementi investigativi emersi nei mesi scorsi. Un capitolo giudiziario che continua ad appassionare e dividere l’opinione pubblica, e sul quale Realpolitik offre questa sera un ulteriore aggiornamento.

Non mancheranno una pagina sul caso Pucci, un approfondimento sulle truffe realizzate con strumenti tecnologici e uno sguardo al turismo in Italia, a conferma del formato del programma che alterna politica e attualità a temi di costume e società. Come di consueto, Giampiero Mughini porterà il suo commento puntuale sull’attualità politica e culturale, mentre i sondaggi saranno curati da Alessandra Ghisleri. Completano il parterre di ospiti Veronica Gentili e Massimo Giannini.

Per chi non potesse seguire la puntata in diretta televisiva, è possibile vederla in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche tutti i contenuti precedenti del programma grazie alla funzione on-demand.