Dopo il trionfo mondiale, è tempo di ripartire. La Nazionale maschile di pallavolo guidata da Ferdinando De Giorgi si prepara per gli Europei 2026 e questo weekend i campioni del mondo tornano in campo per i primi test match della stagione. Due appuntamenti imperdibili per gli appassionati, entrambi trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW. Vediamo il programma completo.

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Italia-Belgio e Italia-Turchia: i primi test verso gli Europei

Il calendario azzurro si apre sabato 30 maggio con la sfida contro il Belgio, in programma alle 21 su Sky Sport Arena. La telecronaca sarà affidata a Stefano Locatelli con il commento tecnico di Andrea Zorzi, mentre Federica Lodi seguirà l’evento come inviata a bordo campo.

Si replica domenica 31 maggio alle 17.30 contro la Turchia, match che godrà di una copertura ancora più ampia su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con la stessa squadra di telecronisti. Due avversari di livello per testare la condizione degli azzurri e rodare i meccanismi in vista del grande appuntamento continentale.

Per chi non potrà seguire le partite in diretta, tutti i risultati, le notizie e gli highlights dei test match saranno disponibili su Sky Sport 24 e sul sito SkySport.it, garantendo una copertura completa degli impegni della Nazionale.

Vale la pena ricordare che l’ultima edizione di Eurovolley, disputata nel 2023, ha visto l’Italia arrivare in finale, sconfitta dalla Francia. Un risultato comunque importante che ha confermato la competitività degli azzurri a livello continentale, dopo il trionfo mondiale che ha riportato l’Italia sul tetto del mondo.

Come seguire i test match della Nazionale su Sky

Gli appassionati potranno seguire entrambi gli incontri in diretta su Sky e in streaming su NOW. La sfida contro il Belgio di sabato 30 maggio sarà trasmessa alle 21 su Sky Sport Arena, mentre domenica 31 maggio l’Italia affronterà la Turchia alle 17.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Tutti i contenuti saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma NOW per chi preferisce seguire le partite da dispositivi mobili o smart TV.

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