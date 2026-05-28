Ted Danson è il nuovo volto ad aggiungersi alla comedy senza titolo in sviluppo per Apple TV+, firmata dai creatori Liz Heldens e Matt Ward. Al suo fianco, Elizabeth Banks e Rob Delaney per una serie che promette già di essere una delle produzioni più attese della piattaforma.

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La trama: divorzi, case di riposo e alleanze improbabili

Al centro della storia c’è Heidi (Banks), una donna appena uscita da un matrimonio naufragato che prova a costruirsi un «vivace secondo atto» per sé e per i suoi figli. Il piano, però, prende una piega del tutto inaspettata quando si ritrova a fare da coordinatrice delle avventure amorose del padre che sarà interpretato proprio da Danson all’interno di una casa di riposo. Questa situazione la spinge a stringere un’alleanza con il figlio del tutto single della fidanzata del padre, in una dinamica familiare quanto mai caotica.

Chi conosce la prima stagione di A Man on the Inside la comedy Netflix di cui Danson è protagonista noterà un curioso parallelismo: anche lì l’attore si muove tra le dinamiche di una struttura per anziani, anche se la trama è completamente diversa. Non si tratta certo di un problema, visto che la produzione della nuova serie non dovrebbe interferire con i suoi impegni su Netflix, il cui rinnovo per una terza stagione è stato annunciato a febbraio.

Un cast e una squadra creativa di alto livello

Al di là dei nomi davanti alla macchina da presa, la serie può contare su una squadra creativa di tutto rispetto. Heldens, nota per The Dropout, e Ward, già dietro The Big Leap, si occuperanno del ruolo di showrunner e executive producer. La regia del pilot è affidata a Jonathan Krisel, già al lavoro su Adults e English Teacher, che sarà anche lui tra i produttori esecutivi.

Banks produce tramite la sua Brownstone Productions insieme a Max Handelman e Krissy Wall, mentre Quinn Haberman porta avanti la produzione per Selfish Mermaid e Jason Winer con Jon Radler lo faranno per Small Dog Picture Company. Lo studio dietro il progetto è 20th Television, con Heldens legata alla casa di produzione da un accordo complessivo.

Le riprese della half-hour comedy partiranno nel corso dell’anno a Los Angeles. Per Danson si tratta dell’ennesima conferma di un momento professionale particolarmente fertile: dopo undici stagioni nei panni di Sam Malone in Cheers e il successo di The Good Place che gli è valso tre nomination agli Emmy come miglior attore protagonista in una serie comica l’attore continua a dimostrare una notevole versatilità nel genere. Chi abbona ad Apple TV+ in Italia lo trova disponibile a 9,99€ al mese, con sette giorni di prova gratuita per i nuovi utenti e tre mesi inclusi all’acquisto di un nuovo dispositivo Apple.