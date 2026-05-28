Alan Ritchson e Prime Video stanno portando la loro collaborazione a un livello completamente nuovo. L’attore di Reacher ha appena firmato un accordo triennale di first-look televisivo con Amazon MGM Studios, consolidando quello che è ormai diventato uno dei sodalizi creativi più solidi dell’intero panorama dello streaming.

L’intesa prevede che Ritchson sviluppi e produca nuovi progetti televisivi per Prime Video attraverso la sua società di produzione, Dancing Skeleton. Non si tratta solo di un rinnovo di fiducia reciproca, ma di un segnale chiaro: Amazon vuole tenersi stretto uno degli attori più in ascesa di Hollywood, e lui non ha intenzione di andarsene. Come ha dichiarato lo stesso Ritchson, «Reacher è solo l’inizio», e tutto sembra confermare che non stia esagerando.

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Il franchise Reacher cresce ancora

Al centro di questo accordo c’è ovviamente Reacher, la serie che ha trasformato Ritchson in una vera star globale e di cui è anche produttore esecutivo. La quarta stagione è già in pipeline, e la serie è stata persino rinnovata per una quinta stagione prima ancora che la quarta arrivasse sugli schermi, a dimostrazione della fiducia totale che Amazon ripone nel progetto, co-prodotto insieme a Paramount TV Studios.

Ma il franchise si espande anche in un’altra direzione: Prime Video ha ordinato uno spin-off intitolato Neagley, con protagonista Maria Sten nei panni di Frances Neagley, personaggio già amato dal pubblico della serie principale. Ritchson è atteso come guest star, riprendendo il suo ruolo iconico di Reacher. Non sorprende quindi che, come ha spiegato l’attore stesso, formalizzare ulteriormente la partnership con Prime Video sia sembrato «un passo naturale».

Un portfolio sempre più ricco, tra tv, cinema e non solo

L’accordo riguarda esclusivamente i contenuti televisivi, ma questo non significa che Ritchson stia rallentando sul fronte cinematografico, tutt’altro. L’attore ha ammesso ironicamente di avere difficoltà a dire “no” ai nuovi progetti, e il suo calendario ne è la prova.

Sul grande schermo, è atteso nel noir d’azione Motor City, al fianco di Shailene Woodley e Ben Foster, con uscita prevista per il 24 luglio. Poco dopo, l’11 settembre, arriverà nelle sale Runner, dove recita insieme a Owen Wilson, film di cui è anche produttore. A questi si aggiunge un biopic d’azione sulla vita del Navy SEAL Mike Thornton, diretto da Patrick Hughes, in cui Ritchson ricopre sia il ruolo di protagonista che quello di produttore.

Per chi ama il cinema natalizio, c’è poi The Man With The Bag, una commedia per famiglie che lo vede recitare e produrre insieme ad Arnold Schwarzenegger. E il rapporto con le piattaforme di streaming non si limita ad Amazon: Ritchson è stato protagonista del film di fantascienza War Machine, riscuotendo grande successo su Netflix, dove si parla già di un possibile sequel, e sta lavorando a una survival competition series senza titolo che debutterà proprio sulla piattaforma di Reed Hastings.