Lunedì 25 maggio torna su Canale 5 l’appuntamento con I Cesaroni – Il ritorno, e questa settima puntata promette di essere una delle più intense della stagione. L’episodio 10, intitolato “Cocci”, porta il titolo perfetto: qualcosa si sta rompendo, e non solo i piatti in cucina.

Al centro della puntata c’è il rapporto sempre più fragile tra Marco (Matteo Branciamore) e Virginia (Marta Filippi). Marco, tormentato dai dubbi, fatica a parlare apertamente con la donna che sta per sposare, e il suo silenzio pesa su tutta la famiglia. Nel frattempo, Giulio (Claudio Amendola) e Livia (Lucia Ocone) cercano di dare nuovo lustro al ristorante puntando proprio sul talento culinario di Virginia: invitano lo chef Luganelli ad assaggiare i suoi piatti, ma Virginia, distratta dalla situazione complicata con Marco, fallisce nell’occasione. Giulio, Livia e Carlo non si arrendono e le procurano una seconda possibilità, che questa volta porta a un’offerta concreta: uno stage di cucina che la porterebbe però lontano da casa. Quando Marco alla fine confessa i suoi dubbi, Virginia, ferita, prende la sua decisione e parte.

Sul fronte scolastico le cose non vanno molto meglio sul piano emotivo. Stefania (Elda Alvigini), che ha origliato alcune discussioni tese tra Ines (Chiara Mastalli) e Mimmo (Federico Russo), decide di giocare di strategia e organizza una visita a un museo per far uscire insieme Mimmo e la nuova collega Benedetta. Il piano, però, non funziona come sperato: Ines riesce comunque a partecipare all’uscita, e la situazione non fa che alimentare ulteriormente la sua gelosia.

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Una stagione che parla a tutte le generazioni

Per chi ha perso i primi episodi: I Cesaroni – Il ritorno è la settima stagione della serie, in onda in prima visione assoluta dal 13 aprile all’8 giugno 2026 su Canale 5, per un totale di 12 episodi. La serie ritrova i Cesaroni della Garbatella in una nuova fase della vita: Marco è diventato produttore musicale e, dopo circa dieci anni di fidanzamento, sta finalmente per sposare Virginia, madre di suo figlio Adriano e ormai parte integrante della famiglia. Dall’America è arrivata anche l’altra figlia Marta, ormai adolescente, mentre Rudi lavora come operatore scolastico e Mimmo è tornato sui banchi di scuola, questa volta come professore di sostegno di Olmo, un ragazzo con spettro dell’autismo e figlio proprio di Ines.

I numeri confermano che il ritorno dei Cesaroni è stato tutt’altro che nostalgico: la serie ha registrato un 33% di share medio nella fascia 15-34 anni, che sale addirittura al 36% nella fascia 25-34 anni, dimostrando una capacità di coinvolgimento che va ben oltre il pubblico affezionato di lunga data. Anche su Mediaset Infinity i risultati parlano chiaro: la prima puntata ha superato i 725.000 spettatori on demand, stabilendo il miglior debutto di sempre per una nuova serie sulla piattaforma. La puntata del 25 maggio sarà visibile in diretta streaming e successivamente on demand sempre su Mediaset Infinity.