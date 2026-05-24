C’è un mistero che aleggia sull’ultima stagione di Belve: Laura Morante ha registrato un’intervista con Francesca Fagnani, ma nessuno l’ha mai vista. Il pubblico sa che la conversazione è avvenuta, la produzione non ha spiegato nulla, e il caso continua ad alimentare curiosità.

La notizia, riportata da FanPage e ripresa da altri siti, è tanto semplice quanto intrigante: l’episodio esiste, la messa in onda no. Quello che rende la vicenda ancora più sorprendente è un retroscena emerso da DiLei: in passato, la stessa Fagnani aveva citato Morante tra coloro che avevano rifiutato il programma, dichiarando esplicitamente «fra i molti che mi hanno detto no: la Golino, la Morante». Il fatto che l’attrice avesse poi effettivamente ceduto, sedendosi sullo sgabello più temuto della televisione italiana, rendeva già la notizia della registrazione una piccola sorpresa. Sapere che quell’intervista è poi rimasta nel cassetto trasforma il tutto in un enigma a doppio strato.

Il giornalista Andrea Parrella, che ha seguito la vicenda per FanPage, ha chiarito che la redazione non è venuta a conoscenza di motivazioni specifiche per la mancata trasmissione. Tra la puntata del 21 e del 27 aprile erano andate in onda le interviste di tutte le ospiti annunciate, tranne una, proprio la Morante, e con buona probabilità non la vedremo mai.

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Le altre interviste finite in archivio: dal caso Brignone al precedente Lamborghini

Il caso Morante non è il solo episodio di questo tipo nella quattordicesima edizione. Anche Federica Brignone ha registrato un’intervista che non è mai andata in onda, e qui i retroscena sono più dettagliati. Secondo il settimanale Chi, la conversazione sarebbe stata inizialmente accantonata perché giudicata «poco interessante e a tratti noiosa», ma il vero motivo del blocco è un altro: un braccio di ferro sui contenuti che ha portato all’annullamento definitivo.

Al centro della disputa ci sarebbero le domande sulla storica rivalità con Sofia Goggia, passaggi che non avrebbero incontrato il favore della sciatrice valdostana. Al termine della registrazione, lo staff di Brignone avrebbe chiesto di tagliare le parti considerate sgradite, ricevendo però un rifiuto dalla produzione. La conseguenza è stata la mancata firma della liberatoria, che ha impedito tecnicamente la messa in onda. Una scelta che sembra riflettere la volontà di non mescolare il racconto delle proprie vittorie sportive con dinamiche da cronaca rosa.

Non si tratta di precedenti isolati nella storia del programma. Elettra Lamborghini aveva già vissuto una situazione simile nel 2022, raccontata poi dalla diretta interessata nel podcast di Alessandro Cattelan: «Non avevo capito il gioco, non avevo mai visto il programma. Pensavo fosse un’intervista normalissima. Alla fine non l’ho firmata, ma non so il motivo. Secondo me era venuta pure figa». La cantante ci ha riprovato quest’anno, ma anche questa seconda versione non l’ha convinta, con il risultato di un’altra intervista rimasta inedita. Ci sono poi casi come quelli di Simone Susinna e Anna Pettinelli, giudicati «troppo moscio» dalla produzione e archiviati per ragioni editoriali.

La stagione nel complesso: exploit, polemiche e materiale inedito

Al di là delle interviste mancate, la quattordicesima edizione ha offerto momenti di grande risonanza. Brigitte Nielsen si è raccontata senza filtri, toccando il tema del matrimonio con Sylvester Stallone, durato appena diciannove mesi, e ammettendo apertamente di aver firmato un accordo di riservatezza che le impedisce di rivelare molti dettagli di quella relazione, aggiungendo che l’ex marito potrebbe persino trascinarla in tribunale per alcune dichiarazioni sfuggite. Elena Santarelli ha tenuto alto il livello dell’attenzione, mentre episodi con Carlo Conti e Sal Da Vinci hanno convinto meno il pubblico. L’intervento di Romina Power ha generato reazioni forti, arrivando a commuovere il suo storico compagno Al Bano Carrisi in altre trasmissioni.

È in questo contesto che le interviste non trasmesse assumono una dimensione quasi mitologica: qualcuno, con una punta di ironia, ha già proposto l’idea di una sorta di Belve Unposted, un’edizione speciale costruita interamente sul materiale rimasto nei cassetti. Un’ipotesi suggestiva che fotografa bene quanto il pubblico percepisca questi contenuti come qualcosa di prezioso proprio perché negato. Senza dichiarazioni ufficiali, il confine tra scelta redazionale, accordo saltato e semplice decisione di montaggio rimane tutto da definire.