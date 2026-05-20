Il 28 ottobre 2025, lo stesso giorno in cui andava in onda il finale della quinta stagione, Hulu ha ufficializzato il rinnovo di Only Murders in the Building per una sesta stagione. Una comunicazione così tempestiva è tutt’altro che scontata nel settore, e dice molto del peso che la serie ha nel palinsesto della piattaforma: si tratta della comedy originale più vista nella storia di Hulu, con nomination agli Emmy come Outstanding Comedy Series per più anni consecutivi e un Primetime Emmy vinto nel 2024 per Original Music and Lyrics.

Selena Gomez ha accolto la notizia con un messaggio diretto ai fan attraverso le Instagram Stories: “Beh, sembra che la nostra famiglia andrà a Londra ragazzi”, aggiungendo poi un ringraziamento: “Voglio ringraziare la nostra community e i fan di Only Murders per averci permesso di avere addirittura una sesta stagione! Siamo eternamente grati di poter portare un po’ di gioia a tutti voi. Davvero grazie da parte di Steve, Marty e me stessa.”

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Il finale della quinta stagione ha nel frattempo chiuso in modo definitivo il caso dell’Arconia: il Sindaco Beau Tillman (Keegan-Michael Key) aveva ucciso il portiere Lester per proteggere tre miliardari coinvolti in un progetto di casinò clandestino, ovvero Bash Steed (Christoph Waltz), Camilla White (Renée Zellweger) e Jay Pflug (Logan Lerman). Tutti vengono arrestati, Lorraine (Dianne Wiest), vedova di Lester, si trasferisce finalmente all’Arconia, e anche Howard (Michael Cyril Creighton) ottiene il suo lieto fine con una nuova relazione. Ma è il colpo di scena finale a cambiare tutto: una misteriosa ragazza dai ricci rosso fuoco, inseguita dalla stampa scandalistica per l’accusa di aver ucciso un discendente della famiglia reale britannica, arriva sanguinante davanti all’Arconia e muore lasciando la mano oltre la grata. Quando la camera si avvicina al volto, la rivelazione: la donna sembra essere Cinda Canning (Tina Fey) stessa, o una sua copia perfetta, costringendo il trio a indagare sull’omicidio di chi li ha uniti cinque anni fa.

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Londra, cast e produzione della stagione 6

Per la prima volta nella storia della serie, Mabel, Charles e Oliver lasceranno New York per seguire le tracce del caso oltre oceano. Lo showrunner John Hoffman non ha nascosto l’entusiasmo per questa svolta: “È un’ambientazione tutta nuova. Dopo una stagione così radicata nell’Arconia, volevamo mettere il trio in una situazione completamente diversa”, spiegando che “questa nuova direzione a Londra è esattamente la scossa che cercavo.” Alla domanda sul futuro della serie in senso più ampio, Hoffman è stato altrettanto diretto: “Nothing is at its end.”

Sulla carta della produzione, le riprese sono partite a maggio 2026 proprio a Londra, che secondo Hoffman sarà il fulcro dell’intera stagione e non un semplice diversivo esotico. L’obiettivo è tornare sugli schermi entro l’autunno 2026, coerentemente con la tradizione della serie, anche se l’ambientazione internazionale potrebbe comportare qualche slittamento, rendendo plausibile anche un debutto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Sul fronte del cast, il ritorno del trio protagonista Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez è confermato, così come quello di Tina Fey appare quasi scontato dopo quanto visto nel finale. Tra i possibili ritorni ci sono anche Michael Cyril Creighton (Howard), Jackie Hoffman (Uma), Da’Vine Joy Randolph (Detective Williams) e Meryl Streep (Loretta). Quanto alle nuove aggiunte britanniche, Hoffman ha dichiarato: “Sarei un pazzo a non provarci. Ci sono tantissimi attori britannici straordinari, e molti di loro sono fan della serie. La bellezza di Only Murders è che spesso i sogni di casting diventano realtà.” Le guest star ufficiali non sono ancora state annunciate, ma la stagione sarà composta da 10 episodi. In Italia, come sempre, la serie sarà disponibile in esclusiva su Disney+.