Le riprese di Delphi sono ufficialmente iniziate a Los Angeles, e Michael B. Jordan non ha perso tempo per condividere con i fan un annuncio speciale: il cast principale della nuova serie spin-off di Creed, in arrivo su Prime Video. Lo ha fatto con un post su Instagram accompagnato da una foto insieme ad alcuni degli attori, con parole che tradiscono un legame profondo con il progetto.

Non perdere neanche un round: Non perdere neanche un round: abbonati a Prime Video per guardare Delphi e tutto l’universo di Creed non appena arriva. E se sei un vero fan di Michael B. Jordan, segna in agenda anche The Greatest, la limited series sulla vita di Muhammad Ali in arrivo sulla stessa piattaforma.

“Questi sono uomini che ho sempre ammirato, dai quali ho imparato e che mi hanno ispirato per molto tempo”, ha scritto Jordan, aggiungendo: “Con due di loro ho avuto il privilegio di condividere il set quando ero solo un ragazzo che cercava di capire chi fosse come attore. Guardarli lavorare allora mi ha insegnato cose che porto ancora con me oggi.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

Il riferimento è a The Wire, la serie HBO che ha segnato gli esordi di Jordan nel mondo della recitazione. Da adolescente interpretò Wallace nella prima stagione, mentre Andre Royo era il compianto Bubbles e Wood Harris il boss della droga Avon Barksdale. Ritrovarsi insieme su un nuovo set, stavolta con ruoli invertiti, è evidentemente qualcosa di più di un semplice lavoro.

Accanto a loro, il cast dei series regular è decisamente ricco: troviamo André Holland nei panni di Teddy “T-Bone” Parker, istruttore capo della Delphi Academy con un approccio alla boxe intellettuale e calcolato, quasi come una partita a scacchi. Il candidato all’Oscar Demián Bichir interpreta invece Hector Torres, patriarca di origini messicane che gestisce una palestra nell’East LA con piglio duro ma protettivo. Completano il quadro i fratelli Torres: Benji Santiago è Santi, talento grezzo cresciuto all’ombra del fratello maggiore, mentre Juan Castano è Nico, il più grande, pugile dotato ma alle prese con i propri demoni. Nel cast figurano anche Sofia Black-D’Elia e Victoria Vourkoutiotis, con un cast ricorrente che include tra gli altri Niles Fitch, Graham Patrick Martin, Brittany Adebumola e Okieriete Onaodowan.

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La Delphi Academy e il legame con l’universo di Creed

Al centro della serie c’è la Delphi Boxing Academy di Los Angeles, istituzione già presente nei film del franchise e carica di storia: è la palestra dove si allenò Rocky Balboa, fondata da Tony “Duke” Evers, storico mentore della famiglia Creed. Nel tempo è diventata il simbolo dell’eredità lasciata da Apollo Creed, e oggi è gestita dal figlio, Tony “Little Duke” Evers, proprio il personaggio che Wood Harris aveva già interpretato nei film accanto ad Adonis Creed.

La serie, scritta dallo showrunner Marco Ramirez noto per lavori come Orange Is the New Black e Daredevil seguirà la nuova generazione di pugili che si allena tra quelle mura, intrecciando ambizione, rivalità e il peso di un’eredità sportiva difficile da portare. Alla regia del pilot ci sarà José Padilha, con i produttori esecutivi Irwin, David e Charles Winkler di Winkler Films storicamente legati al franchise di Rocky affiancati da William Chartoff, Philipp A. Barnett e Jennifer Johnson.

Un dettaglio che dice molto sulla fiducia riposta nel progetto: Prime Video avrebbe già rinnovato Delphi per una seconda stagione prima ancora dell’inizio delle riprese della prima. La serie era stata annunciata ufficialmente all’upfront di Amazon nel maggio 2025, con Jordan e Ramirez apparsi a sorpresa per comunicare che il via alle riprese sarebbe scattato il 18 maggio a Los Angeles.

Jordan sarà coinvolto principalmente come produttore esecutivo attraverso la sua Outlier Society, anche se la possibilità di apparizioni nella serie non è stata esclusa ufficialmente. Delphi si inserisce in un rapporto sempre più consolidato tra Jordan e Amazon: tra i progetti in sviluppo figurano anche The Greatest, una limited series sulla vita di Muhammad Ali e la serie tratta dal romanzo fantasy Fourth Wing, di cui l’attore sarà produttore esecutivo.