Durante un fuori onda di Uomini e Donne alcuni protagonisti si sono lasciati andare a degli sfoghi a causa di situazioni che si sono verificate nel corso delle puntate trasmesse in questi giorni. Tra di loro c’è stata Gloria Nicoletti, la quale ha avuto una lite molto accesa con Cristina Tenuta nella messa in onda di ieri della trasmissione. Al termine delle riprese, poi, la donna ha continuato a sparare a zero contro la sua rivale. Cinzia Paolini, invece, ha avuto un crollo. La donna è apparsa piuttosto provata per tutta la situazione verificatasi con Marco Troiani, ma non solo. Anche altri protagonisti si sono lasciati andare a degli sfoghi.

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Gloria Nicoletti contro Cristina Tenuta dietro le quinte di UeD, Cinzia parla di Marco

Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta proprio non riescono ad andare d’accordo. Ogni occasione che si presenta a Uomini e Donne è buona per punzecchiarsi e dirsene di tutti i colori. Nella puntata di ieri del programma, le due si sono aspramente scontrate. Soprattutto Gloria ha fatto battute in romanesco contro la sua rivale, suscitando anche una certa ilarità nel pubblico. Come se non bastasse, però, dopo la registrazione, la donna si è lasciata andare ad uno sfogo con lo staff di UeD. In tale occasione, Gloria ha spiegato di non comprendere quale sia il ruolo di Cristina all’interno del programma, dato che fino ad ora non è riuscita a costruire niente con nessuno. A suo avviso, la Tenuta crede di essere un po’ la quarta opinionista, ruolo che, in realtà, non le compete minimamente. Dunque, Gloria ha animatamente invitato la dama a farsi gli affari propri. Quest’ultima, almeno per il momento, non ha replicato alle accuse della sua rivale, né con lo staff del programma né, tantomeno, sui social.

A lasciarsi andare ad uno sfogo con la redazione di Uomini e Donne, poi, è stata anche Cinzia Paolini. Marco Troiani ha deciso di non tornare più in studio, dichiarando di aver già dimostrato tutto ciò che poteva dimostrare alla dama. Quest’ultima si è sfogata con la redazione spiegando di volere tanto che qualcosa accadesse. Quello che prova per Marco non sembra essere stato scalfito, tuttavia, i dubbi che ha su di lui sono molteplici. Proprio per tale ragione, la donna è desiderosa di comprendere quale sia la vera versione di Marco. A tal riguardo, si augura che le cose possano tornare ad essere quelle che erano una volta, quando l’uomo aveva occhi solamente per lei. Nel frattempo, Cinzia ha detto di prendersi del tempo per vedere come evolverà la cosa.

Gli sfoghi di altri esponenti del parterre di Uomini e Donne

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, però, sono accadute anche cose che hanno coinvolto altri esponenti del parterre. Michele, che di recente è stato redarguito anche da Maria De Filippi per i suoi comportamenti, ha ribadito di non provare nulla per Elena, mentre quest’ultima si è detta piuttosto delusa per come siano andate le cose. A mostrare il suo risentimento per quanto accaduto in puntata, poi, è stata anche Luana, la quale ha interrotto la frequentazione con Marco, suo malgrado, in quanto il cavaliere ha dichiarato di essere più attratto da un’altra dama rispetto a lei. Luana si è sfogata dicendo di aspettarsi maggiore coerenza da parte del cavaliere. Ad ogni modo, è grata a Jessica, in quanto grazie a lei è stata in grado di capire chi fosse realmente l’uomo che aveva di fronte. Dunque, se la storia doveva avere questo epilogo, meglio prima che poi.