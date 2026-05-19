Lunedì 18 maggio 2026 è andata in scena una delle puntate di Affari Tuoi più emozionanti degli ultimi tempi. Protagonista della serata è stata Linda da Carovigno, in provincia di Brindisi, accompagnata in studio dal padre Oronzo, ex funzionario delle Nazioni Unite per circa trent’anni e ora pensionato, davanti a un Stefano De Martino in grandissima forma.

Linda, sposata e mamma della piccola Beatrice di quattro anni, ha subito conquistato il pubblico con la sua semplicità e il forte legame familiare. Purtroppo, però, la sua partita si è rivelata fin da subito una vera e propria montagna da scalare.

Tutto è iniziato nel peggiore dei modi: già ai primi tiri sono usciti i 100 mila euro, poi i 200 mila euro e infine i 75 mila euro, svuotando rapidamente il tabellone dei premi più appetibili. A rendere la situazione ancora più amara, il jackpot speciale di Gennarino da 4 mila euro è stato accantonato anche questa sera, proprio come accade spesso nelle puntate più sfortuna. Linda aveva in mano il pacco numero 12, ma il destino sembrava esserle chiaramente avverso.

Il Dottore è intervenuto presto con una prima offerta da 15 mila euro, che la concorrente ha rifiutato senza troppi dubbi. Il gioco è quindi continuato, ma il peggio doveva ancora arrivare: poco dopo è uscito anche il pacco da 300 mila euro, il premio massimo della serata, facendo crollare definitivamente il valore del tabellone. A quel punto il Dottore ha cambiato tattica, proponendo un cambio pacco. Linda ha accettato, lasciando il suo numero 12 per il pacco numero 13, e solo alla fine della partita si scoprirà che in quello originario c’erano 20 mila euro.

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Il finale beffardo e lo show di De Martino con Herbert Ballerina

Con il tabellone ormai ridotto all’osso, Linda si è ritrovata con un solo pacco rosso ancora in gioco, quello da 50 mila euro, contro quattro pacchi blu. Il Dottore ha richiamato con un’offerta da 5 mila euro, respinta, e poi con una da 9 mila euro, rifiutata anche quella. La concorrente pugliese ha continuato a credere nel suo pacco numero 13, rifiutando anche un nuovo cambio proposto nelle fasi successive.

Alle battute finali, Linda si è trovata davanti a una scelta netta: da un lato 1 euro e 10 euro, dall’altro i 50 mila euro. Ha eliminato il pacco con 1 euro e il Dottore, in risposta, ha formulato la sua offerta più alta della serata: 20 mila euro. Dopo diversi minuti di riflessione e un lungo confronto con il padre Oronzo, Linda ha deciso di accettare, definendo quella cifra “una cifra dignitosa”. Pochi secondi dopo, però, l’apertura del pacco numero 13 ha rivelato la crudele verità: dentro c’erano 50 mila euro. Studio e pubblico sono rimasti con l’amaro in bocca, ma Linda ha comunque portato a casa una vincita tutt’altro che trascurabile.

A fare da contraltare alla partita sfortunata ci ha pensato Stefano De Martino, che insieme a Herbert Ballerina ha trasformato la serata in uno spettacolo a sé. Tra rincorse in studio, cadute, gag improvvisate e siparietti irresistibili, i due hanno tenuto alto il ritmo dell’intera puntata. Il momento più memorabile? De Martino si è tolto la cravatta per legarla sulla testa di Herbert, ricreando ironicamente lo stile di Rambo e trasformando il comico in una sorta di improbabile guerriero-portafortuna per Linda. Un’alchimia che ha reso questa puntata una delle più godibili degli ultimi mesi, capace di strappare sorrisi anche nei momenti più tesi della partita.