Nella puntata del 15 maggio di Uomini e Donne ci sono stati diversi momenti concitati, tra cui un blocco dedicato a un cavaliere di nome Michele, il quale si è reso protagonista di frasi davvero discutibili. Poi sono state prese delle decisioni e sono sorte delle discussioni.

Incomprensioni tra dame e cavalieri del Trono Over di UeD

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il resoconto di quanto accaduto nella scorsa puntata tra Cinzia Paolini e Marco Troiani. Quest’ultimo ha deciso di lasciare il programma, dicendo di non poter dare altre dimostrazioni a Cinzia, dunque, tutto è nelle mani di lei adesso. L’uomo ha mantenuto la sua posizione, non rientrando in trasmissione, mentre Cinzia ha detto di aver bisogno ancora di un po’ di tempo. Poi c’è stato un nuovo scontro tra Cristina e Stefano, durante il quale è stata sempre la dama a inveire contro il cavaliere discutendo sulla sua scarsa sincerità.

Ad occupare la scena, poi, sono stati Gloria Nicoletti e Alessandro. Tutto sembrava stesse andando bene, ma ultimamente ci sono state delle incomprensioni, dovute ad alcune mancanze di interesse da parte di lui avvertite da Gloria. Malgrado i disguidi, però, i due hanno deciso di continuare la conoscenza e di trascorrere del tempo insieme questo fine settimana per capire se possa esserci un’evoluzione nel rapporto oppure no.

Maria De Filippi contro Michele per alcune frasi dette a Uomini e Donne

Al centro dell’attenzione, poi, è stato chiamato Michele, il quale stava frequentando due dame, Brunella ed Elena, di quest’ultima, però, non ricordava neppure il nome, cosa che ha indispettito Maria De Filippi che, infatti, ha sbottato contro il cavaliere dicendo che si trattasse di una cosa terribile. Durante il confronto con le dame, Elena è apparsa piuttosto risentita nei riguardi del cavaliere, elencando una serie di comportamenti dell’uomo volti a sminuire le frequentazioni che instaura.

Michele ha avuto delle uscite che hanno generato un certo sgomento, come quando ha detto di non essere attratto esteticamente da Elena, tuttavia, è pur sempre un uomo, quindi, se viene provocato da lei, alla fine cede. Queste parole hanno infastidito la conduttrice, che ha redarguito l’uomo dicendo che fosse un ragionamento assurdo. Della stessa idea è stato anche Gianni Sperti, che ha descritto il cavaliere come una persona vuota. Ad ogni modo, la frequentazione con Elena si è interrotta, mentre quella con Brunella è andata avanti, tant’è che l’uomo ha rifiutato di conoscere anche due dame venute per lui, dando alla donna una sorta di esclusiva. Questa scelta, presa dopo solo una settimana di frequentazione, ha fatto sorgere il sospetto che tra di loro ci sia stato qualcosa di più di quanto raccontato in puntata.