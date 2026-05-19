Questa sera, martedì 19 maggio 2026, in prima serata su Canale 5 va in onda la diciottesima e ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Dopo 63 giorni, 17 puntate e una quantità industriale di litigi, nomination e colpi di scena, la Casa sta per chiudere i battenti e il pubblico decreterà il vincitore di questa ottava edizione.

I finalisti certi sono cinque: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Il sesto posto è ancora conteso tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi, che si affronteranno al televoto all’inizio della puntata: uno dei due abbandonerà il gioco prima ancora che la finale entri nel vivo. Il voto è aperto tramite l’app Mediaset Infinity oppure via SMS al numero 477.000.2 seguito dal nome del concorrente preferito.

Sul fronte pronostici, i bookmaker parlano chiaro: da William Hill a Sisal, passando per Bwin, Betsson e BetFlag, tutte le piattaforme indicano Alessandra Mussolini come la grande favorita alla vittoria. La crescita della ex europarlamentare nel corso del programma è stata costante e progressiva: all’inizio del reality la sua eventuale vittoria veniva proposta a quota 25,00, uno scenario che sembrava quasi improbabile, mentre oggi la ritroviamo in cima alle classifiche con quote che oscillano tra l’1,90 di Sisal e il 3,00 di Betsson, BetFlag e William Hill.

Seconda in tutte le classifiche troviamo Antonella Elia, quotata tra 3,00 e 3,50 a seconda della piattaforma. Sul terzo gradino del podio le opinioni divergono: Betsson, BetFlag e William Hill puntano su Raimondo Todaro (quota 6,00-7,00), Sisal preferisce Adriana Volpe (7,50), mentre Bwin vede Raul Dumitras come terzo classificato (7,00). Tutte le piattaforme sono invece unanimi nel ritenere che Renato Biancardi uscirà già nel televoto iniziale, con quote che vanno dal 41,00 di Bwin al 100,00 di Sisal praticamente nessuno scommette su di lui, anche alla luce delle polemiche degli ultimi giorni per alcune frasi sulle donne ritenute irrispettose, che hanno fatto definitivamente incrinare il suo rapporto con Raul Dumitras, un tempo tra i più solidi della Casa.

Un elemento interessante emerge però dai sondaggi di ForumFree, che raccontano una story leggermente diversa rispetto ai bookmaker: qui è Antonella Elia a guidare con il 34,10% dei voti, seguita da Alessandra Mussolini al 30,66%. Un dato non trascurabile, che ricorda come il sentimento del pubblico e le quote delle scommesse non sempre coincidano.

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Il precedente di Helena Prestes e il fattore “alleanze tra fanbase”

Anche sui social il duello si riduce sostanzialmente a Mussolini ed Elia: basta scorrere i commenti su Instagram o l’hashtag #GFVip su X per rendersi conto di quanto queste due concorrenti siano le più amate dai fan del programma. Eppure, come insegna la storia recente del reality, la popolarità sui social e le previsioni dei bookmaker non bastano a garantire il trofeo.

Il caso più emblematico è quello dell’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini, quando la grandissima favorita Helena Prestes fu clamorosamente battuta da Jessica Morlacchi. Nei televoti a due, la dinamica cambia completamente: si vota anche per antipatia, le fanbase si alleano strategicamente e il concorrente con più consenso assoluto non sempre riesce a prevalere negli scontri diretti.

Quanto al percorso dei finalisti, vale la pena ricordare che sia Antonella Elia che Adriana Volpe hanno già vissuto l’esperienza della Casa, entrambe nell’edizione del 2020, mentre per Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Raul Dumitras si tratta della prima volta. La Mussolini porta con sé un curriculum televisivo ricco da Ballando con le stelle a Il Cantante Mascherato, passando per Tale e quale show e il docu-reality Nudi per la vita e già circolano voci su una sua prossima partecipazione all’Isola dei Famosi, indipendentemente dall’esito di questa sera.

La finale riserverà anche un momento speciale: il ritorno di Francesca Manzini, eliminata in semifinale, che tornerà nella Casa per un numero descritto come “spettacolare” insieme ad Adriana Volpe. Il vincitore si aggiudicherà un montepremi di 100 mila euro, la metà dei quali andrà direttamente in tasca al vincitore, mentre gli altri 50 mila euro verranno devoluti in beneficenza a un’associazione di sua scelta.