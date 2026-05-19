Dopo decenni di misteri risolti in giro per il mondo, Scooby-Doo si prepara a un’avventura completamente inedita: la sua prima serie anime in assoluto. Si chiama Yokoso Scooby-Doo! e sarà disponibile in esclusiva su Tubi per il mercato nordamericano, con distribuzione internazionale su Cartoon Network.

La trama porta Shaggy e Scooby in Giappone per un viaggio gastronomico che, come spesso accade ai due, prende una piega decisamente caotica: nel tentativo di assaggiare il meglio della cucina locale, i due scatenano inavvertitamente una serie di mostri mitologici giapponesi che iniziano a seminare il panico nel paese. Con il resto della Mystery Inc. assente, Scooby e Shaggy si ritrovano a fare squadra con lo zio del cane, Daisuke-Doo, e con due nuovi personaggi: la magical girl Yume e il genio della tecnologia Takumi.

La produzione è affidata a Warner Bros. Animation in collaborazione con lo studio giapponese OLM, celebre per il suo lavoro su Pokémon e The Apothecary Diaries, una scelta che garantisce un’autenticità stilistica difficile da ignorare. Alla regia troviamo il veterano anime Itsuro Kawasaki, già noto per serie come Baban Baban Ban Vampire e Cardfight!! Vanguard, affiancato dal co-produttore Francisco Paredes.

Non è la prima volta che la gang di Scooby-Doo visita il Giappone: il film direct-to-video del 2009 Scooby-Doo! and the Samurai Sword era già ambientato nel paese del Sol Levante, ma si tratta indiscutibilmente del primo adattamento anime in senso pieno per il franchise, con uno stile visivo e narrativo del tutto diverso rispetto a qualsiasi cosa vista finora.

Una delle notizie più attese dai fan è il ritorno di Matthew Lillard e Frank Welker nei ruoli vocali di Shaggy e Scooby. Lillard, attualmente impegnato in una stagione molto intensa tra la seconda stagione di Cross, Daredevil: Born Again e Scream 7, è legato al personaggio di Shaggy fin dal film live-action del 2002, per poi subentrare stabilmente a Casey Kasem nel 2010. Welker, invece, è una presenza storica del franchise: ha iniziato a doppiare Fred sin dal 1969, quando debuttò Scooby-Doo, Where Are You?, per poi aggiungere la voce di Scooby nel 2002. La loro presenza è fondamentale per connettere questa nuova visione anime con l’identità classica del franchise.

Ad annunciare il via libera alla serie è stato Adam Lewinson, Chief Content Officer di Tubi, che ha inquadrato il progetto all’interno di una strategia più ampia del servizio di streaming gratuito:

Scooby-Doo è uno dei franchise più amati dell’intrattenimento, e Yokoso Scooby-Doo! ci permette di reinventarlo in un modo che i fan non hanno mai visto prima. Portando Scooby e Shaggy in un audace mondo anime ambientato in Giappone, ci connettiamo con i fandom globali e offriamo il tipo di mistero divertente e caotico che attraversa le generazioni. Mentre facciamo crescere il nostro catalogo di animazione, questo è esattamente il nostro tipo di storytelling fan-first: familiare, sorprendente e inconfondibilmente Tubi.

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Un franchise in grande espansione

La genesi di Yokoso Scooby-Doo! risale al 2024, quando il progetto era noto con il titolo Go-Go Mystery Machine ed era impostato per Cartoon Network. Nel corso degli ultimi due anni la serie ha subito una trasformazione, cambiando nome e migrando su Tubi, pur mantenendo una trama e una key art molto simili all’annuncio originale.

E non si tratta dell’unica novità in campo anime per il franchise: Warner Bros. ha annunciato in Brasile nel novembre 2025 anche la produzione di Scooby-Doo! Gokko, un cortometraggio anime con protagonisti Scooby e Shaggy, atteso per il 2027. Il progetto si ispira ai corti giapponesi Tom & Jerry Gokko, che Warner Bros. Japan ha lanciato a novembre 2022 con episodi brevi pubblicati mensilmente.

Nel frattempo, Scooby-Doo si prepara anche a un ritorno in carne e ossa: il mese scorso è partita la produzione della serie reboot di Netflix, con Maxwell Jenkins, McKenna Grace, Abby Ryder Fortson e Tanner Hagen nei ruoli di Fred, Daphne, Velma e Shaggy. La serie è descritta come una storia d’origine del gruppo, incentrata su un caso personale che coinvolge un cucciolo di Great Dane potenzialmente testimone di un omicidio soprannaturale.

Per Yokoso Scooby-Doo!, al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale.