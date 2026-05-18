La puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 18 maggio, è cominciata con una lite molto accesa tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti. Tra Barbara De Santi e Massimo, invece, è arrivata la rottura, mentre tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi c’è stato un momento molto malinconico.

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Chiusura tra Barbara De Santi e Massimo, lite accesa tra due dame a UeD

Puntata decisamente movimentata quella di oggi di Uomini e Donne. Dopo il continuo della lite tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta, che ha subito surriscaldato gli animi, al centro dell’attenzione ci sono finiti Barbara De Santi e Massimo. Quest’ultimo è stato in crociera per tre giorni, durante i quali la donna ha dichiarato di averlo sentito pochissime volte. Lui in studio si è giustificato dicendo di essere stato molto impegnato, ma in poco tempo la discussione è degenerata, al punto che Massimo ha accusato la donna di comportarsi in maniera poco intelligente. Successivamente, poi, ha manifestato una certa insofferenza nei riguardi della donna, la quale risulta essere un po’ troppo pesante per i suoi gusti. Ad ogni modo, è apparso evidente a tutti che l’interesse dell’uomo non sia così forte nei riguardi della De Santi.

Per Barbara, poi, ha chiamato un nuovo cavaliere per conoscerla, ma lei ha detto di non voler frequentare più nessuno in quanto è davvero sconfortata. Gli opinionisti, però, hanno spinto la donna a cambiare idea non rinunciando alle nuove chance. Barbara, così, ha accettato di farlo scendere, salvo poi mandarlo via non rimanendo colpita da lui. I presenti hanno accusato la donna di essere in errore, lei ha confermato, ragion per cui ha detto di volersi “ritirare” dal mercato.

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Incomprensioni tra Massimo e Barbara #UominieDonne pic.twitter.com/26EIqCInBx — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 18, 2026

Momento malinconico tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi

Maria De Filippi, poi, ha aperto un blocco dedicato al Trono Classico. Ciro Solimeno ha portato in esterna Elisa Leonardi. Inizialmente i due hanno discusso, in quanto lui è rimasto male per il fatto che la ragazza la volta precedente sia tornata in trasmissione solo con lo scopo di salutare tutti, invece che per lui. Dopo un battibecco, però, c’è stata una riappacificazione con un abbraccio molto sentito. In studio, poi, Ciro ha spiegato di aver percepito una certa malinconia da quell’uscita, come se fosse l’ultima tra di loro. Elisa ha palesato le sue paure di perdere Ciro, rendendo ancora più triste il clima tra di loro. Ciro ha deciso di ballare con Elisa, portando, invece, in esterna Martina Calabrò. Quest’ultima è rimasta parecchio tempo in silenzio, si è limitata semplicemente a dire di essere rimasta male.

Tornando al Trono Over, Marco ha avuto una discussione con Luana. I due si stavano frequentando da un mese, durante il quale tra di loro ci sono stati anche dei baci. Di punto in bianco, però, il cavaliere ha iniziato ad uscire anche con Jessica, facendo rimanere molto male la prima. Dopo una scontro piuttosto lungo, il cavaliere ha interrotto entrambe le conoscenze dichiarando di non essere abbastanza preso da nessuna.