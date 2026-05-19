La serata di lunedì 18 maggio 2026 ha confermato il primato di Rai1 con Ulisse Il piacere della scoperta di Alberto Angela, che ha conquistato 2.675.000 spettatori e uno share del 17,64%. Canale 5 ha risposto con il nono episodio de I Cesaroni Il ritorno, fermandosi a 2.164.000 spettatori e il 12,95% di share: un risultato che racconta molto sullo stato di salute della serie.

La puntata di Ulisse era dedicata a Lucrezia Borgia, la realtà di un mito, mentre I Cesaroni andava in onda con l’episodio intitolato “La sensazione giusta”. Alle loro spalle, Italia 1 si è posizionata terza con Attacco al potere 3 visto da 1.383.000 spettatori (8,64%), seguita da Rete 4 con Quarta Repubblica a 948.000 (7,96%) e La7 con La Torre di Babele a quota 940.000 (5,17%). Più indietro Rai2 con The Unknown a 713.000 spettatori (4,66%) e Rai3 con NewsRoom a 380.000 (2,69%). I dati di Tv8 e Nove non sono ancora disponibili al momento della pubblicazione.

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I Cesaroni e il peso delle assenze

I Cesaroni Il ritorno aveva debuttato il 13 aprile con numeri incoraggianti: 3.486.000 spettatori alla prima puntata. Da allora, però, il percorso è stato in discesa quasi senza soste. Il settimo episodio del 4 maggio aveva registrato 2.730.000 spettatori con il 15,6% di share, l’episodio dell’11 maggio era sceso a 2.470.000 (14,5%), e quello di lunedì ha ulteriormente ridotto il pubblico, arrivando a perdere quasi il 40% degli spettatori rispetto all’esordio.

Un calo che non sorprende chi conosce la situazione del cast. Elena Sofia Ricci è assente, e soprattutto manca Antonello Fassari, lo storico Cesare, scomparso il 5 aprile 2025. Per cercare di tenere alta la qualità, Canale 5 ha puntato su Ricky Memphis e Lucia Ocone, volti apprezzati ma che faticano a colmare il vuoto lasciato dai protagonisti che hanno segnato la storia della serie.

A questo si aggiunge la scelta editoriale di rallentare il ritmo delle trasmissioni: dal 4 maggio Canale 5 ha deciso di mandare in onda un solo episodio a settimana invece di due, ufficialmente per “valorizzare al massimo la serie”. La lettura alternativa, però, è abbastanza evidente: con sei episodi rimasti e un pubblico che si assottiglia, bruciare tutto il materiale in poche settimane sarebbe stato controproducente. Diluendo la programmazione si arriva fino all’8 giugno, mantenendo la serie nel palinsesto per un periodo più lungo.

A gennaio 2026, prima ancora che la settima stagione andasse in onda, Claudio Amendola aveva dichiarato che l’ottava stagione era già in fase di scrittura. Con gli ascolti che continuano a calare, quelle parole rischiano oggi di sembrare più un auspicio che una certezza concreta.

Nel frattempo, su Tv8 è andato in onda l’ultimo appuntamento stagionale del GialappaShow. Nelle settimane precedenti il programma aveva mantenuto risultati stabili, con la settima puntata (11 maggio) a 618.000 spettatori e il 4,4% di share, e la sesta (4 maggio) a 639.000 con lo stesso 4,4%.