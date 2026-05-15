La semifinale del Grande Fratello VIP 2026 è finalmente arrivata e la puntata di stasera, venerdì 15 maggio, promette di essere una delle più intense dell’intera stagione. Alle 22:00 su Canale 5, Ilary Blasi condurrà la diciassettesima puntata dell’edizione, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli pronte a commentare ogni colpo di scena.

Chi sarà il quarto finalista? La sfida Raul-Renato

Il momento più atteso della serata riguarda il televoto aperto tra Raul Dumitras e Renato Biancardi, i due concorrenti che si contendono il quarto e ultimo posto disponibile per la finalissima di martedì 19 maggio. Gli altri tre posti sono già stati conquistati da Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.

I sondaggi online dipingono uno scenario di grandissima incertezza: Raul è leggermente favorito con percentuali che oscillano tra il 49% e il 53%, mentre Renato si attesta tra il 47% e il 51%. Un margine sottilissimo che rende la sfida praticamente aperta fino all’ultimo voto. Vale la pena ricordare, però, che nel precedente televoto per il terzo posto in finale, i due erano stati nettamente distanziati dagli altri: Raul si era fermato all’11,77% e Renato addirittura al 4,87%, ben lontani da Lucia Ilardo che aveva prevalso con il 33,5%.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Un fattore che potrebbe ribaltare i pronostici è il cosiddetto fandom di Lucia Ilardo: i suoi sostenitori, sapendo che è già finalista, potrebbero convogliare i propri voti su Renato per vederli insieme nell’ultimo atto del programma. Il legame tra i due, fatto di baci, coccole e notti trascorse insieme, è diventato uno degli elementi più seguiti di questa edizione, anche se Lucia stessa ha iniziato a nutrire qualche dubbio sul napoletano, temendo che lui si sia avvicinato a lei soprattutto dopo che era diventata finalista, per costruire una ship con il pubblico.

Non ci sarà solo questo televoto durante la puntata: sono previste anche votazioni flash che porteranno a un’ulteriore eliminazione a sorpresa, rendendo la serata ancora più imprevedibile per chi è ancora in gioco, ovvero Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Francesca Manzini.

Scontri, ritorni e un annuncio speciale di Ilary Blasi

La puntata riserva però molto altro, a cominciare da un momento inedito: Ilary Blasi varcherà personalmente la Porta Rossa per entrare nella Casa e fare un annuncio speciale ai concorrenti. Il contenuto della comunicazione non è stato ancora svelato, ma la produzione ha anticipato che avrà un impatto significativo sugli equilibri del gioco.

Altrettanto atteso è il ritorno di Valeria Marini, che farà ingresso nella Casa per una consegna speciale destinata ai VIP ancora in gara. Un momento che si preannuncia tra i più commentati della serata, anche per le reazioni che potrebbe scatenare in un momento così delicato.

Sul fronte delle tensioni interne, Francesca Manzini è stata al centro di numerosi scontri nelle ultime ore e stasera si scoprirà se riuscirà a chiarire le sue posizioni o se le discussioni finianno per aggravare ulteriormente la sua situazione nella Casa. Nel mirino anche Raimondo Todaro, criticato sia da Antonella Elia che da Alessandra Mussolini per il suo atteggiamento e per i presunti comportamenti incoerenti nei confronti di Renato Biancardi e della stessa Francesca. Il ballerino si era schierato in difesa di Renato contro le due finaliste, scatenando una reazione immediata: le opinioniste interne gli hanno fatto notare come non avesse tenuto lo stesso atteggiamento in precedenza con la Manzini. Quest’ultima è poi intervenuta con un confronto particolarmente acceso con Mussolini ed Elia.

Per Lucia Ilardo, invece, la puntata porterà anche un momento di grande emozione: potrà riabbracciare sua madre, in quello che si preannuncia uno degli istanti più toccanti della serata, nonostante le polemiche sollevate da Antonella Elia sul suo percorso nel gioco.

A chiudere il cerchio ci sarà la Battle dei talenti, con uomini e donne divisi in due squadre contrapposte: il team di Francesca Manzini contro quello di Raimondo Todaro. Una sfida leggera in apparenza, ma che in un clima già così teso potrebbe alimentare ulteriori attriti tra i concorrenti. Chi non vuole perdersi nulla può seguire la diretta anche in streaming su Mediaset Infinity, disponibile 24 ore su 24 fino alla finale.