Dopo aver attraversato cinque continenti con il suo Radical Optimism Tour, Dua Lipa trasforma la sua avventura live in un doppio progetto artistico: un film-concerto e un album live registrati durante i tre concerti sold out tenuti all’Estadio GNP Seguros di Città del Messico il 1, 2 e 5 dicembre 2025. Il progetto si intitola “Dua Lipa Live From Mexico” ed è già attesissimo dai fan di tutto il mondo.

Il film-concerto sarà disponibile in anteprima mondiale il 21 maggio alle 19:00 (ora italiana) sul canale YouTube ufficiale dell’artista, mentre l’album live arriverà sulle piattaforme di streaming il 22 maggio, pubblicato da Warner Records. Chi preferisce il formato fisico può già effettuare il pre-ordine: le copie arriveranno il 5 giugno. Nel frattempo, “End Of An Era (Live From Mexico)” è già disponibile come anticipazione.

La tracklist ufficiale conta 21 brani e attraversa i momenti più significativi della carriera di Dua: da “Training Season” e “Don’t Start Now” fino a “Houdini”, passando per classici come “Levitating”, “New Rules” e “One Kiss”, con un capitolo speciale dedicato al duetto con Fher Olvera dei Maná.

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Le stesse parole di Dua nel trailer del film restituiscono il senso di un progetto che va ben oltre la semplice documentazione di un concerto:

“Questo tour è stata l’esperienza più bella e appagante della mia carriera finora. Avete creato qualcosa di più grande di uno spettacolo. Avete creato una famiglia e io questo lo sento ogni singola sera.”

E sul suo profilo Instagram ha aggiunto: “Now we can enjoy these shows forever and ever and ever, I love you!!!!”

Un tour da record, con un tocco locale per ogni paese

Il Radical Optimism Tour, terzo tour di Dua Lipa a supporto dell’omonimo album uscito nel maggio 2024 (debuttato alla posizione #2 della Billboard 200 con 83.000 unità equivalenti nella prima settimana), è partito da Singapore il 5 novembre 2024 e si è concluso proprio a Città del Messico il 5 dicembre 2025 con 81 show, che salgono a 92 includendo le date festival. Il risultato complessivo parla da solo: oltre 1,75 milioni di biglietti venduti e 141,1 milioni di dollari incassati nei primi 59 concerti, numeri che ne fanno il tour di maggior incasso nella carriera dell’artista e la posizionano come la terza tournée di maggior successo di un’artista pop nel 2025, secondo Billboard. Tra i momenti simbolo del tour, i due concerti consecutivi sold out al Wembley Stadium di Londra.

Uno degli elementi più apprezzati dello spettacolo è stata la cura con cui Dua ha personalizzato ogni tappa: durante l’intero tour ha eseguito cover e duetti nella lingua locale, omaggiando ciascuna città in nove lingue diverse, tra cui spagnolo, italiano, francese, ceco, olandese, tedesco, portoghese e albanese. A Città del Messico questo gesto si è concretizzato nel duetto con Fher Olvera su “Oye Mi Amor” dei Maná, il classico del 1992 del rock en español che, secondo Billboard Latin, ha trasformato lo stadio in “un’enorme sessione di karaoke che celebrava una delle band di rock en español più iconiche al mondo”. Non solo: Dua ha reso omaggio anche alla compianta Selena eseguendo una cover di “Amor Prohibido”, un tributo alla “Queen of Tex-Mex” che non è passato inosservato.