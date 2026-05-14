La puntata del 14 maggio di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over. Cinzia Paolini e Marco Troiani sono stati presi di mira e sono state fatte contro di loro delle accuse molto pesanti. Poi c’è stata una lite anche al Trono Classico.

Gianni e Tina contro Cinzia Paolini e Marco Troiani a Uomini e Donne: accuse e complotti

Le ultime puntate di Uomini e Donne sono sempre più concitate ormai. Al centro dell’attenzione della messa in onda di oggi ci sono finiti Cinzia Paolini e Marco Troiani. La donna è stata presa di mira dagli opinionisti dal momento che ha rivelato di essere troppo impegnata con faccende personali per andare a Milano da Marco. Gianni Sperti e Tina Cipollari, allora, hanno esortato la donna a non partecipare neppure più a Uomini e Donne se ha tutti questi impegni privati. A quel punto, Cinzia ha svelato di non sentirsi pronta a questo passo poiché sta aspettando dimostrazione da parte del cavaliere per poter tornare a fidarsi di lui. Gli opinionisti, però, non si sono placati, anzi, hanno detto a Cinzia che l’unico modo per capire chi sia davvero Marco è frequentandolo fuori. Ad un certo punto, poi, è intervenuto anche Diego Tavani, che ha addirittura insinuato che la segnalazione pervenuta su Marco sia, in realtà, un teatrino orchestrato direttamente dalla coppia per allungare il brodo. I due, naturalmente, hanno smentito, ma il dubbio si è insinuato nella mente di molti, soprattutto alla luce del fatto che i due non sembrano disposti a schiodare dalla sedia. Anche Gemma Galgani ha commentato dicendosi spazientita di questi teatrini tra i due.

Si accende una discussione in studio! #UominieDonne pic.twitter.com/lxfZDfAiS9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 14, 2026

Ciro Solimeno va a riprendere Martina Calabrò, scoppia la lite tra le corteggiatrici

Dopo questo blocco piuttosto lungo e movimentato, Maria De Filippi è passata al Trono Classico. Ciro Solimeno è andato a riprendere Martina Calabrò, dopo che nella scorsa puntata la ragazza aveva lasciato lo studio. Il tronista è andato da lei con un mazzo di fiori ed ha cercato una riappacificazione che, dopo un po’ di tempo, si è verificata. In studio, poi, il clima si è movimentato in poco tempo in quanto Martina ed Elisa Leonardi hanno iniziato a scontrarsi. Elisa ha esordito attaccando Ciro e dicendogli che si aspettava che lui andasse da lei per chiarire considerando che venivano da un periodo burrascoso. La ragazza, poi, ha accusato il tronista di essere andato da Martina solo perché lei lo ha impietosito. Queste parole hanno fatto esplodere la Calabrò che, infatti, si è scagliata contro la sua rivale dando vita ad uno scontro acceso. Alla fine, poi, Ciro ha detto di voler fare un’esterna con Elisa, ma di voler ballare con Martina.

Brutto gesto di Marco verso Gemma Galgani, lui se ne va

L’attenzione è poi tornata su Cinzia e Marco. Gemma Galgani ha accusato il cavaliere di essersi avvicinato a lei con tono minaccioso durante la messa in onda dell’esterna tra Ciro e Martina. Sulla vicenda sono intervenuti anche altri esponenti del parterre, tra cui Diego, che ha detto di aver redarguito Marco per il suo comportamento, e lui si è “giustificato” dicendo che tanto non era stata ripresa la scena. Queste parole, chiaramente, hanno compromesso ulteriormente la posizione del cavaliere. Gianni si è molto arrabbiato ed ha detto che Marco dovrebbe andare via dal programma. Maria De Filippi si è mantenuta neutrale e, successivamente, Marco ha detto di voler lasciare lo studio, anche perché non può dimostrare altro a Cinzia nel programma più di quanto non abbia già fatto. Lei è rimasta un po’ spiazzata non sapendo come comportarsi.

Dopo le osservazioni di Gianni, Marco lascia lo studio! #UominieDonne pic.twitter.com/yGs1PdEtLX — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 14, 2026

Il clima è poi tornato sereno grazie al ritorno in studio di una coppia, ovvero, Atlanta e Lanfranco, i quali hanno aggiornato i presenti circa il progredire della loro relazione. Lui le ha regalato anche un anello di fidanzamento, per ufficializzare il loro legame. Tutti, naturalmente, sono rimasti colpiti dalla scena ed hanno applaudito calorosamente i due protagonisti. Quando qualcuno riesce a raggiungere l’obiettivo di Uomini e Donne è sempre una soddisfazione immensa.