La puntata dell’11 maggio di Uomini e Donne è stata totalmente incentrata sul Trono Over. Si è partiti da un lungo confronto tra Marco e Cinzia Paolini, per poi passare ad una discussione tra Barbara De Santi e Gemma Galgani. Infine, una coppia ha avuto una lite infuocata.

Gianni Sperti “condanna” Marco dopo aver letto le chat a Uomini e Donne

Un lungo e noioso blocco incentrato su Cinzia Paolini e Marco ha aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne. I due protagonisti hanno proseguito a parlare delle segnalazioni recentemente pervenute sul cavaliere, senza giungere ad una conclusione definitiva. Cinzia ha continuato a ribadire di essere incerta sul da farsi, ma non se la sente di rinunciare a Marco in quanto nutre dei sentimenti per lui. L’uomo, dal canto suo, ha negato di aver detto di aver proposto il matrimonio all’autrice della segnalazione, così come ha detto di non averle detto di amarla. Alla luce di questo, ha insinuato che gli screenshot pervenuti alla redazione siano stati manomessi. Ad ogni modo, dopo un tira e molla piuttosto lungo, alcune donne del parterre sono intervenute per dirsi esauste di questo siparietto ed hanno invitato Cinzia a prendere una decisione. Anche Tina Cipollari è uscita dallo studio spazientita. Dopo di ciò, Gianni Sperti ha preso visione di questi fantomatici messaggi intercorsi tra Marco e la donna della segnalazione e, dopo un ballo, ha dato la sua sentenza reputando attendibili le chat in questione.

Voi che ne pensate di questa situazione? #UominieDonne pic.twitter.com/3LpsDgqKbD — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 11, 2026

Barbara De Santi contro Gemma Galgani, lite tra Diego e Maria

La puntata è poi andata avanti con uno scontro di fuoco tra Barbara De Santi e Gemma Galgani. Quest’ultima è intervenuta per commentare alcune dinamiche inerenti la donna e Stefano. L’intervento della dama non è piaciuto all’insegnante che, di fatti, ha sbottato contro di lei dandole della strega e invitandola a farsi gli affari propri. Il siparietto è stato così estremo e surreale, al punto da spazientire anche Maria De Filippi, che si è coperta il volto con il cappuccio della felpa generando una certa ilarità tra i presenti.

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L’attenzione si è poi spostata su Maria, Jessica, Diego e Jody. Entrambe le ragazze hanno manifestato l’intenzione di chiudere con il primo per conoscere l’altro cavaliere. Diego è apparso un po’ spiazzato, soprattutto per la decisione di Maria, sta di fatto che tra i due c’è stato un battibecco. La donna ha ammesso di aver preso questa decisione in quanto non ha apprezzato il fatto che l’uomo abbia intrapreso nuove conoscenze dopo essersi scambiato un bacio con lei, senza peraltro metterla al corrente della situazione. La discussione si è protratta per diverso tempo diventando sempre più accesa e, anche in questo caso, a porre fine al siparietto è stata la conduttrice, che ha liquidato i presenti facendoli tornare al loro posto.